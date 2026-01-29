Lady Gaga criticó duramente al ICE durante un show: "Los estadounidenses están siendo atacados sin piedad" + Seguir en









La cantante y actriz ganadora del Oscar se tomó un descanso durante su concierto en Tokio para dedicar unos minutos a condenar los asesinatos de Alex Pretti y Renee Good.

Gaga habló sobre la situación con el ICE en Estados Unidos.

Lady Gaga se pronunció contra los hechos de violencia ocurridos en Minneapolis por parte del ICE.

La cantante y actriz ganadora del Oscar se tomó un descanso durante su concierto en Tokio para dedicar unos minutos a condenar a ICE tras la controvertida muerte de dos manifestantes a manos de agentes de control de inmigración.

En una larga y apasionada declaración en el Tokyo Dome, Gaga dijo: "Quiero tomarme un segundo para hablar de algo que es extremadamente importante para mí. Algo importante para la gente de todo el mundo, y especialmente para la gente de Estados Unidos en este momento. En un par de días, me voy a casa, y me duele el corazón pensar en las personas —los niños, las familias, en todo Estados Unidos— que están siendo atacadas sin piedad por el ICE".

Gaga continuó: "Pienso en todo su dolor y en cómo sus vidas se están destruyendo ante nuestros ojos. También pienso en Minnesota y en todos los que están en casa viviendo con tanto miedo y buscando respuestas sobre qué debemos hacer. Cuando comunidades enteras pierden su sentido de seguridad y pertenencia, algo se rompe en todos nosotros".

“Espero que todos nos apoyen esta noche”, continuó. “Sé que no estamos en Estados Unidos ahora mismo, pero estamos con nuestra comunidad y los queremos. Me gustaría dedicar esta canción a todos los que sufren, a todos los que se sienten solos e indefensos, a cualquiera que haya perdido a un ser querido y esté pasando un momento difícil, un momento imposible, viendo cuándo se acerca el final. Necesitamos volver a un lugar de seguridad, paz y responsabilidad. La gente buena no debería tener que luchar tanto y arriesgar sus vidas por el bienestar y el respeto. Espero que nuestros líderes estén escuchando. Espero que nos estén escuchando mientras les pedimos que cambien su curso de acción rápidamente y tengan piedad de todos en nuestro país. En un momento en el que no parece fácil tener esperanza, son mi comunidad, mis amigos, mi familia quienes me sostienen. Así que, me gustaría cantar una canción que sí tiene algo de esperanza, para intentar darnos un poco esta noche”. Luego Gaga comenzó a interpretar “Come to Mama” de su álbum Joanne .

Lady Gaga condemns ICE in heartfelt speech at the MAYHEM Ball in Tokyo tonight:

"I want to take a second to talk about something that's extremely important to me. Something important to people all over the world and especially in America right now. In a couple of days, I'm gonna…"



"I want to take a second to talk about something that’s extremely important to me. Something important to people all over the world and especially in America right now. In a couple of days, I'm gonna… pic.twitter.com/UmfXmZIKPy — Gaga Daily (@gagadaily) January 29, 2026 Recientemente, celebridades como Edward Norton, Olivia Wilde, Zoey Deutch y Natalie Portman se han manifestado en contra de ICE , y Bruce Springsteen lanzó una canción de protesta sobre las muertes en Minneapolis. Bruce Springsteen lanzó una canción de protesta contra el ICE y el "terrorismo de Estado" en Minneapolis Bruce Springsteen lanzó el miércoles una canción de protesta sobre lo que llamó el “terrorismo estatal” que ICE cometió en Minneapolis y los asesinatos de Alex Pretti y Renee Good. La canción, titulada “Streets of Minneapolis”, tiene a Springsteen cantando sobre “el ejército privado del Rey Trump del DHS”, con el estribillo “Aquí en nuestra casa mataron y vagaron / En el invierno del 26, recordaremos los nombres de los que murieron / En las calles de Minneapolis”. “Escribí esta canción el sábado, la grabé ayer y la presenté hoy en respuesta al terrorismo de Estado que asola la ciudad de Minneapolis”, dijo Springsteen el miércoles. “Está dedicada a la gente de Minneapolis, a nuestros inocentes vecinos inmigrantes y en memoria de Alex Pretti y Renée Good. Manténganse libres”. Embed - Bruce Springsteen on Instagram: "I wrote this song on Saturday, recorded it yesterday and released it to you today in response to the state terror being visited on the city of Minneapolis. It’s dedicated to the people of Minneapolis, our innocent immigrant neighbors and in memory of Alex Pretti and Renee Good. Stay free, Bruce Springsteen" View this post on Instagram