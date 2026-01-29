Este espectacular fenómeno espacial se dará dentro de poco y no se va a repetir hasta 2040 + Seguir en









Un evento inusual ya tiene fecha confirmada y coincidirá con un año lleno de eventos astronómicos que atraerán a todo el mundo.

En 2026 llegan varios fenómenos astronómicos imperdibles. Gentileza - Wallpapers

En los próximos meses, el cielo traerá escenas poco habituales que entusiasman a los especialistas y fanáticos. Es por eso que 2026 va a ser un año muy especial, con encuentros planetarios y eclipses que suelen pasar una vez cada muchos años.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Algunas de estas postales podrán verse a simple vista y otras requerirán una mínima preparación. Este año, el calendario astronómico ofrece oportunidades únicas para apreciar el espacio y prestar atención a lo que pasa sobre nuestras cabezas.

Espacio Gentileza - AZoQuantum Alineación de planetas: el fenómeno que se dará dentro de poco Uno de los eventos más esperados tendrá lugar el 28 de febrero de 2026, poco después del atardecer. Ese día, seis planetas del sistema solar quedarán dispuestos en una franja visible del cielo: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno y Neptuno compartirán la misma región de la bóveda celeste.

Según los cálculos astronómicos, esta configuración no volverá a darse con características similares hasta el año 2040, lo que explica el interés que genera. Venus, Júpiter y Mercurio podrán distinguirse sin dificultad, mientras que Urano y Neptuno requerirán binoculares o un telescopio debido a su bajo brillo.

Para una mejor experiencia, lo mejor es buscar un lugar alejado de las luces artificiales y esperar cerca de una hora después de la puesta del Sol.

Todos los eclipses de 2026 Este año también incluirá cuatro eclipses: 17 de febrero: Un eclipse anular de Sol . En ese caso, la Luna no cubrirá por completo al astro y dejará visible un anillo luminoso. Se va a poder ver desde el sur de África, parte de Sudamérica y amplias zonas oceánicas.

3 de marzo: Un eclipse lunar total . Durante casi una hora, la Luna adquirirá un tono rojizo. Se va a poder ver desde Oceanía, Asia y regiones del Pacífico, mientras que en América del Norte aparecerá muy tarde a la noche.

12 de agosto: Un eclipse total de Sol . La totalidad se va a ver desde España, Portugal e Islandia, algo que no pasaba desde mediados del siglo pasado. En otras regiones de Europa, América del Norte y Asia se verá de forma parcial.

28 de agosto: Un eclipse lunar. Va a ser visible desde gran parte de América, Europa y África. Será el último evento astronómico de 2026. Este año es especial porque el cielo ofrecerá escenas que no se repiten seguido.

Temas Clima

Ciencia