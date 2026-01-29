"Papá por siembre" es el imperdible del verano con un Campi consagratorio Por Carolina Liponetzky + Seguir en









Campi se destaca por su carisma y química con todo el elenco saliendo airoso del desafío de entrar y salir durante dos horas de ambos personajes (niñera y padre) poniendo y sacando máscara, peluca, vestuario y el relleno debajo para simular el cuerpo de mujer.

La adaptación local de la comedia musical de Broadway, “Papá por siempre”, basada en la inolvidable “Mrs Doubtfire” que inmortalizó Robin Williams, es gran apuesta que resulta un imperdible para la familia con la consagración de Daniel Campi como principal motor. Con el sello de la dupla de directores Ariel Del Mastro (director general) y Marcelo Caballero (director actoral), los mismos que vienen haciendo hitos como “La sirenita”, “School of Rock”, “Matilda” y presentarán en invierno “Charlie y la fábrica de chocolate”, lo mejor de este entrañable espectáculo es el carisma y talento de Campi, no sólo para hacer las mil y una voces que combina con guiños locales sino para divertir con sus ocurrencias e histrionismo.

El desafío de entrar y salir durante dos horas de ambos personajes poniendo y sacando máscara, peluca, vestuario y el relleno debajo para simular el cuerpo de mujer, ya resulta de por sí toda una aventura que el espectador disfruta y teme por que no sea descubierto en su inocente mentira. La química de Campi en su rol de padre con sus hijos trasciende el escenario, donde lo más destacado es el juego y la actuación antes que las canciones o la coreografías, que están bien pero dejan el destaque a la trama y la actuación.

La historia es conocida: un actor de doblaje que, tras divorciarse de su esposa, pierde la custodia de sus hijos y busca desesperadamente una manera de mantenerse cerca. Cuando se entera que su ex necesita contratar a una niñera, idea un plan tan arriesgado como ingenioso, crear a la señora Doubtfire, un ser noble, divertido y tan querible por el público como por los personajes.

Pero conforme avanza la historia y cerca del final, se quiere más a ese padre capaz de todo con tal de no perderse momentos fundamentales con sus hijos, además de intentar darles gustos como empanadas y torta, sin nunca dejar de divertirse. Esos hijos que luego crecen y esos momentos que sólo quedan en el recuerdo. El monólogo final de Daniel resulta emotivo y evoca a familias diversas, a ejercer la “mapaternidad” desde el lugar que a cada quien sienta y ofrece una mirada optimista en torno a la separación de los padres.

La escenografía de Jorge Ferrari y Andrea Mercado resulta, como siempre, vistosa y acertada; el vestuario es de los puntos más altos, obra de Estefanía García Fevre, en especial la del dúo de desopilantes estilistas amigos de Danny, que derrochan glamour en sus muchos y espectaculares cambios de look. La dupla de esposos fashionistas que encarnan Pablo Albella y Alejandro Vázquez es de lo más disfrutable, además de la gran Silvana Tomé que siempre se luce, en este caso como la asistente social que debe controlar de cerca al padre.

Los tres hijos resultan dulces y divertidos, la hija mayor Albana Fuentes, (quien fue “La sirenita”) y los más chicos Dante Barbera y Giovanna Diotto Callejón. Como Miranda está correcta “La Chepi”, y en lo musical brilla la orquesta con dirección musical de Gaspar Scabuzzo. Este musical cuenta entre sus productores con Florencia Bertotti en el área artística y su marido Federico Amador, (junto con Juan Manuel Caballé y Moris Gilbert) y ya se ubica entre los diez más vistos de la cartelera porteña, encabezada por “Astor Piazzolla eterno”, “Rocky” y Moldavsk. En sexto lugar del ránking queda “Papá por siembre”.

