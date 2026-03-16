Las perlitas del Lollapalooza 2026: momentos virales, mensajes desde el escenario y sorpresas que dejó el festival

Del pogo de Piñón Fijo al “arresto” de María Becerra, pasando por Tyler y el debate por el VIP: los momentos que más llamaron la atención de esta nueva edición.

Entre recitales, sorpresas en el escenario y momentos espontáneos del público, el Lollapalooza 2026 volvió a generar escenas virales.

El Lollapalooza Argentina 2026 dejó mucho más que shows musicales. Durante tres días en el Hipódromo de San Isidro, artistas y público protagonizaron situaciones inesperadas que rápidamente se volvieron virales: desde regalos insólitos en el escenario hasta mensajes políticos, pogos inesperados y apariciones sorpresa.

Como suele ocurrir en cada edición, el festival se transformó en un espacio donde la música convive con momentos espontáneos que terminan marcando la memoria del público. Entre la energía de los fans, los gestos de los artistas y las discusiones que surgieron en el predio, la edición número once dejó varias escenas que se convirtieron en tema de conversación dentro y fuera del festival.

Con más de 300.000 personas a lo largo del fin de semana , el evento volvió a reunir a figuras internacionales, artistas locales y miles de fanáticos que vivieron jornadas intensas. Pero más allá de la grilla de conciertos, fueron las “perlitas” del festival las que terminaron destacándose.

El viernes marcó el inicio del festival con una serie de momentos inesperados que no tardaron en viralizarse entre los fans y en redes sociales.

El primer gran momento viral del festival llegó durante el show de Tyler, the Creator . El rapero estadounidense, uno de los artistas más esperados del viernes, estaba en pleno recital cuando recibió desde las primeras filas un regalo inesperado que captó de inmediato su atención.

Se trataba de una bandera argentina personalizada con una imagen editada del músico vistiendo la camiseta de la Selección, posando junto a Lionel Messi y levantando la Copa del Mundo. La escena combinaba el universo del rap con la pasión futbolera que caracteriza al público argentino.

Tyler the Creator, bandera argentina Tyler tomó una bandera del público y se sorprendió al ver el contenido. Flow

El artista reaccionó con humor mientras levantaba la bandera frente a miles de celulares que registraban el momento. “Gracias. Voy a llevarme esto a mi casa”, alcanzó a decir antes de que los gritos del público taparan sus palabras. La imagen no tardó en viralizarse en redes sociales, donde muchos fans celebraron que el rapero aceptara el clásico ritual de “argentinizar” a los artistas internacionales.

Katseye y la referencia viral a las “Tatianas”

Otro momento que llamó la atención durante la primera jornada ocurrió durante el debut en el país del grupo Katseye. En medio del show, Daniela Avanzini se dirigió al público en español y compartió un mensaje personal sobre su vínculo con la cultura latina.

“Hola, soy Daniela. Esto es muy personal para mí pues tengo raíces latinas. Esta cultura, esta música, esta energía, son parte de mi corazón y estar aquí con ustedes, en este escenario, es un sueño. Es un sueño tan grande. No lo puedo creer que al fin estamos aquí con ustedes. Disfruten el show por favor y los quiero un montón. Muchísimas gracias, besitos”, expresó desde el escenario.

Daniela KATSEYE, tatianas Daniela trajo una referencia muy argentina para sorprender al público. Flow

Sin embargo, el momento que más repercusión generó llegó cuando mencionaron la canción Gabriela, cuyo concepto gira en torno a una mujer que intenta quedarse con la pareja de otra persona. “Nos enteramos que hay un nombre especial para las Gabriela. Por las Tatianas…”, dijo la cantante, provocando una reacción inmediata de risas y gritos entre los fans.

El término "Tatiana", se usa para referirse a mujeres que buscan involucrarse con hombres comprometidos, popularizado en Argentina, fue acuñado por el creador de contenido Martín Cirio.

El pogo inesperado de Piñón Fijo

Uno de los fenómenos más curiosos del viernes ocurrió en el escenario Kidzapalooza. Durante el show de Piñón Fijo, cientos de jóvenes adultos comenzaron a armar rondas de pogo mientras sonaban canciones clásicas del repertorio infantil del artista.

El momento más intenso llegó cuando interpretó Chu Chu Wa. Lejos de tratarse de un público infantil, la mayoría de quienes saltaron eran millennials de entre 20 y 35 años que crecieron viendo su programa de televisión y que aprovecharon el festival para revivir esa etapa.

Pogo Piñón fijo Jóvenes adultos protagonizaron un gran pogo durante el show de Piñón Fijo. X: @sofiestita

Muchos de ellos se autodenominaron en redes sociales como “piñoncitos que crecieron”. El propio artista describió la experiencia como un “desafío hermoso”, bromeando con que el nivel de pogo dependería “de los niños y los papás”, algo que finalmente superó todas las expectativas.

La polémica por el sector VIP

El sector VIP también se convirtió en uno de los temas más comentados del festival. Durante su presentación, el cantante español Guitarricadelafuente cuestionó desde el escenario la existencia de ese espacio exclusivo al notar que estaba casi vacío.

“Este espacio podrían haberlo dejado para la gente que está atrás, esto está vacío”, expresó ante el público. La reacción fue inmediata: aplausos, gritos y hasta cánticos con insultos dirigidos a la organización del evento.

ssstwitter.com_1773663044526 Guitarricadelafuente cuestionó el sector VIP.

La discusión no quedó solo en ese show. Tyler, the Creator también comparó la energía del público general con la del sector VIP e incluso abucheó a quienes estaban en esa zona por su falta de reacción. Tras las críticas del público y algunos artistas, los organizadores decidieron reducir ese espacio en las jornadas siguientes.

Día 2: política, folklore y mensajes desde el escenario

El segundo día del Lollapalooza sumó nuevos momentos que llamaron la atención del público, con mensajes desde el escenario, apariciones inesperadas y escenas que se volvieron virales.

Patricia Bullrich entre el público

La segunda jornada tuvo una visita inesperada que rápidamente generó comentarios en redes sociales. La senadora Patricia Bullrich recorrió el predio del Lollapalooza y saludó a varios asistentes mientras caminaba entre el público. "Que quilombo lindo el Lolla", expresó en su cuenta oficial de X.

Embed Que quilombo lindo el Lolla. pic.twitter.com/EK3pTIciF5 — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 14, 2026

La presencia de una figura política en un festival de música llamó la atención de muchos asistentes, que la filmaron mientras se desplazaba por el Hipódromo de San Isidro acompañada por custodios.

El episodio generó reacciones divididas en las redes. Algunos usuarios destacaron el gesto de acercarse a un evento con público joven, mientras que otros ironizaron sobre su presencia en un ambiente que habitualmente no está asociado a la política. Según expresó Bullrich en redes sociales, asistió para presenciar los shows de La Sole, Marina y Paulo Londra.

Soledad Pastorutti y el momento de “revolear el poncho”

El folklore también tuvo su momento destacado en el festival. Durante su show, Soledad Pastorutti invitó al público a participar de su tradición típica en la música popular argentina: revolear el poncho.

La propuesta fue replicada por miles de personas frente al escenario, que levantaron ponchos, remeras y banderas mientras acompañaban el ritmo de la música.

La sole, pocho La Sole revoleó el poncho frente a miles de personas. Flow

La escena generó una postal poco habitual para el Lollapalooza, un festival históricamente dominado por el pop y el rock internacional. Los videos del momento comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, donde muchos usuarios celebraron la presencia del folklore en un escenario global.

El mensaje de Ángela Torres por la memoria

Durante su presentación, Ángela Torres protagonizó uno de los momentos más reflexivos de la jornada. En medio del clima festivo del evento, decidió hacer una pausa para recordar que este año se cumplen 50 años del golpe de Estado que dio inicio a la última dictadura militar en Argentina.

Angela Torres, memoria X: @altoque_ok

La cantante se dirigió especialmente a los jóvenes presentes en el público, recordando la importancia de mantener viva la memoria histórica. “Se cumplen 50 años y es muy importante que los jóvenes no pierdan la memoria”, expresó desde el escenario.

El momento continuó con la interpretación de "Como la cigarra", una de las canciones más emblemáticas de la música argentina, compuesta por María Elena Walsh y popularizada por Mercedes Sosa. La elección del tema reforzó el mensaje que había planteado minutos antes.

Addison Rae y las comparaciones con Britney Spears

Otro de los shows que generó repercusión fue el de Addison Rae. La artista estadounidense presentó un espectáculo cargado de coreografías, bailarines y una estética pop que recordó a la música de los años 2000.

Su atuendo y la puesta en escena, inspirada en el pop de aquella década, llamaron rápidamente la atención de los asistentes.

Embed es que no hay discusión addison rae realmente es la PRINCESA DEL POP pic.twitter.com/HJahe8QjJc — juandi (@poxelse) March 14, 2026

Tras el recital, en redes sociales comenzaron a multiplicarse las comparaciones con Britney Spears. Muchos usuarios destacaron las similitudes en el estilo coreográfico y en la estética del show, lo que convirtió su presentación en uno de los momentos más comentados del día.

Día 3: tensión en el público y un “arresto” que se volvió viral

La jornada de cierre también dejó episodios muy comentados entre los fans, entre momentos de tensión frente al escenario y sorpresas que rápidamente se viralizaron.

El show de Doechii tuvo que frenarse

La tercera jornada tuvo el momento de mayor tensión del festival durante el debut de Doechii. Miles de personas se habían acercado al escenario desde temprano, generando una presión importante en las primeras filas.

A los pocos minutos de comenzado el recital, la situación obligó a detener la música. La artista y la organización decidieron pausar el show durante unos 15 minutos para priorizar la seguridad del público.

Doechii show pausado Debido a la gran multitud presente, comenzaron los problemas por el espacio y tras los incidentes de personas desmayadas, el show tuvo que parar. Flow

Durante ese tiempo, el personal de seguridad y los paramédicos asistieron a varias personas que habían sufrido desmayos por la presión del público. Desde el escenario, Doechii pidió repetidamente que la multitud diera algunos pasos hacia atrás para descomprimir la zona.

María Becerra, la “arrestada” del show de Sabrina Carpenter

La noche final también dejó uno de los momentos más virales del festival durante el show de Sabrina Carpenter. En medio de su recital, la artista eligió a María Becerra para protagonizar el famoso segmento del “arresto” previo a la canción "Juno".

Desde el escenario comenzó a hablarle directamente al público hasta identificar a la cantante argentina entre los asistentes. “¿Maria? Maria. Oh, so bonita”, dijo, provocando un estallido de gritos en el predio.

SABRINA CARPENTER MARIA BECERRA Sabrina Carpenter arrestó a María Becerra durante su presentación de "Juno".

El momento culminó cuando Sabrina le preguntó si aceptaba convertirse en la “Juno girl” de la noche. La escena fue celebrada por el público y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, convirtiéndose en una de las imágenes más compartidas de todo el festival.

La campaña viral para que Topa fuera “arrestado”

Antes del show de Sabrina, las redes sociales ya habían instalado otra historia inesperada relacionada con ese mismo segmento. Durante los días previos al festival, comenzó a circular una campaña impulsada por fans para que Diego Topa fuera el protagonista del famoso “arresto”.

La iniciativa surgió principalmente en TikTok e Instagram, donde miles de usuarios compartieron publicaciones proponiendo que el animador infantil participara del “Juno moment”, uno de los momentos más esperados del espectáculo de la cantante.

topa

La idea tomó fuerza rápidamente y llegó incluso al propio Topa, quien reaccionó con humor al ver la cantidad de mensajes que lo mencionaban. “¿Cómo es esto, quieren que me lleve preso? ¿Me explican?”, comentó entre risas.

En diálogo con Teleshow, el conductor también se refirió al fenómeno viral: “La gente quiere que me lleve preso. Y la verdad que cuando estas cosas pasan orgánicamente y naturalmente, creo que uno hizo las cosas bien en la carrera, ¿no? Porque lo hacen desde un cariño, desde un amor. Sé que Sabrina ya sabe”.

La campaña finalmente no se concretó en el escenario, pero el episodio demostró una vez más cómo el Lollapalooza no solo se vive en el predio, sino también en internet, donde los fans transforman cada momento en una historia viral.

Las escenas virales que terminaron de moldear el espíritu del Lollapalooza 2026

Así, entre shows multitudinarios, momentos inesperados y escenas que rápidamente recorrieron las redes sociales, el Lollapalooza Argentina 2026 volvió a demostrar que el festival es mucho más que música. A lo largo de tres días, artistas y público protagonizaron situaciones que quedarán en la memoria de quienes estuvieron en el Hipódromo de San Isidro y de quienes siguieron cada episodio desde internet.

Porque más allá de los recitales y de la grilla internacional, lo que termina definiendo cada edición son esos pequeños episodios espontáneos que nadie planea y que terminan marcando el pulso del evento. Esta vez, fueron justamente esas escenas virales que dejó el festival las que terminaron convirtiéndose en las verdaderas protagonistas del fin de semana.