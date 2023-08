Lolo, ex guitarrista de Miranda, habló de las internas y su salida de la banda

Lolo Fuentes , ex guitarrista de Miranda , confesó las internas que había en la banda y contó por qué se fue. También habló del vínculo que tenía con sus ex compañeros Ale Sergi y Juliana Gattas , quienes actualmente siguen con el proyecto y en los últimos meses sacaron remixes de sus clásicos temas pero sumando a nuevos artistas en las canciones.

En la entrevista le preguntaron por la colaboración de Ale y Juliana con Ca7riel para sacar una nueva versión de “Don”, la canción mencionada anteriormente y que fue un hit para el grupo durante los 2000 donde hacían mención al músico. “Hicieron una nueva versión y lo invitaron a Ca7riel, pero no rimaba con ‘es la guitarra de Ca-triel’, era raro. Entonces pusieron ‘es la guitarra de...’”, se escuchó consultar a los panelistas en tanto Lolo despejó dudas: “¿Vos me preguntás si a mí me molesta? la respuesta es no” remarcó.

“Ale, Juli y yo éramos tres chicos de barrios, que comenzamos a trabajar y después pasamos a ser ídolos en todo Latinoamérica. Yo los amo porque me cambiaron la vida y yo a ellos”, cerró el guitarrista.

Por último, Pampito le preguntó si volvería al grupo en un futuro, a lo que el guitarrista concluyó: “Puede ser, ¿por qué no? Ale sabe que está todo bien con él. Yo siento todas cosas lindas porque a mí me cambiaron la vida. A mí me hicieron un nombre como guitarrista conocido, imaginate que Pappo estuvo 20 años. Yo en tres años ‘es la guitarra de Lolo’”, recordó feliz por el crecimiento profesional que le dieron y cerró con buena onda: “Pasa el tiempo y uno crece. Yo me acuerdo del amor y de las cosas buenas que pasaron”.