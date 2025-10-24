Desmantelan una banda de falsificadores de obras de Picasso, Rembrandt y Rubens

Una amplia operación desmanteló una banda de falsificadores en Alemania y Suiza, anunció el viernes la policía bávara en un comunicado.

Una amplia operación desmanteló una banda de falsificadores de obras de Picasso , Rembrandt y Rubens en Alemania y Suiza, anunció el viernes la policía bávara en un comunicado.

El principal sospechoso, un alemán de 77 años, habría intentado -con la ayuda de otros diez cómplices- vender veinte cuadros, probablemente falsos, de maestros flamencos, de Picasso, Joan Miró, Amedeo Modigliani o Frida Kahlo , por precios desde 400.000 euros (u$s464.000) hasta 130 millones de euros (u$s150 millones).

El 15 de octubre se llevaron a cabo registros en varias ciudades del sur de Alemania, en Berlín, Potsdam, así como en cinco cantones suizos y en Liechtenstein, precisó la policía bávara.

Las sospechas de la policía surgieron cuando el principal acusado intentó vender dos cuadros supuestamente originales de Picasso, entre ellos un retrato de Dora Maar .

También habría tratado de encontrar compradores para una copia del famoso cuadro de Rembrandt "Los síndicos de los pañeros" , por un monto de u$s150 millones.

La obra original —descrita como el último gran retrato de grupo del pintor flamenco— se encuentra en las colecciones del Rijksmuseum de Ámsterdam, en los Países Bajos.

La copia, "probablemente del siglo XX", estaba en posesión de una suiza de 84 años, contra quien las autoridades alemanas y suizas también abrieron una investigación.

Los sospechosos habrían intentado convencer a los posibles compradores de que esa copia es la original, y que la del Rijksmuseum de Ámsterdam es una falsificación.

La policía alemana emitió una orden de arresto contra el principal sospechoso, así como contra otro de 74 años, residente en el oeste de Alemania, encargado de redactar peritajes destinados a demostrar que la autenticidad de las obras. Sin embargo ambos quedaron en libertad condicional.