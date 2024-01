Los 80 años de Susana Gimémez: el emotivo saludo de Telefe con la participación de Mirtha Legrand

Imágenes de La Mary, de Susana en un film con Luis Sandrini, de las aperturas de su reconocido ciclo televisivo, una entrega de El contra con Juan Carlos Calabró, y otras tantas otras postales se dan paso en ese clip, en el que se escucha el discurso que Susana recitó en un Martín Fierro. En esa oportunidad, ella expresó: “No puedo creer todo lo que hice, es mucho, pero se me pasó volando. Yo disfruté de la vida, fui agasajada, premiada, criticada, pero gracias a ustedes me sentí siempre muy apoyada. Pasaron cosas maravillosas, he tenido una vida realmente fabulosa, y espero seguir teniéndola por unos años más. Gracias por tanto amor, por llenarme de luz, los amo a todos, les agradezco que me hayan recibido en sus casas. ¡Para mí es realmente muy emocionante!”.