Los accionistas de Warner Bros. Discovery aprobaron el acuerdo de venta a Paramount Skydance + Seguir en









El acuerdo aún está pendiente de la aprobación regulatoria del Departamento de Justicia de Estado Unidos y de entidades europeas.

Avanza la fusión de medios en Estados Unidos.

Pese a los reclamos de referentes del sector, los accionistas de Warner Bros. Discovery dieron luz verde al acuerdo de u$s111 mil millones de Paramount Skydance para adquirir la compañía de medios, acercando así a David Ellison un paso más al control de un nuevo imperio en Hollywood.

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En la reunión extraordinaria de accionistas de WBD celebrada virtualmente el jueves por la mañana, los inversores votaron a favor del acuerdo con Paramount, que consiste en un pago en efectivo de u$s31 por acción para Warner Bros. Discovery.

Sin embargo, la mayoría de los accionistas de Warner Bros. votaron en contra de los paquetes de compensación para David Zaslav y los demás directivos de WBD mencionados en relación con la fusión con Paramount. La votación consultiva de los accionistas no es vinculante, lo que significa que el consejo de administración de Warner Bros. Discovery puede seguir adelante con los pagos según lo previsto.

Cómo es el acuerdo entre Paramount y Warner Bros.

El acuerdo de Paramount para adquirir WBD, cerrado en febrero después de que Netflix rechazara mejorar su oferta por Warner Bros., aún está pendiente de la aprobación regulatoria del Departamento de Justicia de Estados Unidos y de entidades europeas. Se desconoce si los reguladores intentarán imponer ciertas condiciones a la fusión. Mientras tanto, varios fiscales generales estatales han estado considerando emprender acciones legales para bloquear el acuerdo.

El acuerdo, financiado con deuda, otorgaría a Paramount Skydance, empresa matriz de CBS, CBS News, Paramount Pictures, Paramount+, BET, MTV, Nickelodeon y otras, la propiedad de los negocios de WBD, incluyendo HBO y HBO Max, los estudios de cine y televisión de Warner Bros., DC, CNN, TBS, TNT, HGTV y Discovery+. Paramount ha declarado que espera obtener un ahorro de costos de 6 mil millones de dólares gracias a la fusión, lo que indica que se producirán despidos masivos si se concreta la operación de fusión y adquisición.