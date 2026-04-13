Referentes de Hollywood firman una carta oponiéndose a la venta de Warner Bros. a Paramount

Más de 1.000 guionistas, actores y directores publicaron el lunes una carta oponiéndose a la adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount , argumentando que el acuerdo perjudicaría a la industria del entretenimiento de Hollywood, según un informe del New York Times.

La carta fue firmada por actores y directores como Bryan Cranston, Joaquin Phoenix, Tiffany Haddish, Lily Gladstone y Yorgos Lanthimos . En ella se advierte que la fusión de dos de los principales estudios de Hollywood resultará en menos oportunidades para los creadores, menos empleos en todo el ecosistema de producción, mayores costos y menos opciones para el público en Estados Unidos y en todo el mundo.

" Hemos presenciado un fuerte descenso en el número de películas producidas y estrenadas , junto con una reducción en el tipo de historias que se financian y distribuyen", decía la carta. "Cada vez más, un pequeño número de entidades poderosas decide qué se produce —y en qué condiciones—, dejando a los creadores y a las empresas independientes con menos opciones viables para mantener su trabajo".

La carta llega a días de que el acuerdo sea tratado (el 23 de abril), los accionistas de Warner deberán votar sobre la venta del gigante de los medios, de David Ellison , un paso clave en el proceso.

La transacción ha sido aprobada por unanimidad por los consejos de administración de ambas compañías. Paramount ha indicado que prevé que el acuerdo se cierre en el tercer trimestre, una vez obtenidas las autorizaciones regulatorias y la aprobación de los accionistas de WBD.

Qué estipula el acuerdo entre Paramount y Warner Bros.

El acuerdo de fusión estipula que Paramount entregará a los accionistas de WBD 31 dólares en efectivo por cada acción ordinaria de WBD que posean, lo que representa una prima del 147% sobre el precio de las acciones de WBD, que antes de la operación se había disparado por la especulación del acuerdo, era de 12,54 dólares por acción. Las acciones, que alcanzaron un máximo de 30 dólares a finales del año pasado, cerraron el miércoles a 27,22 dólares.

Si la transacción no se cierra antes del 30 de septiembre, los accionistas de WBD recibirán una comisión de gestión de 0,25 dólares por acción por cada trimestre, calculada diariamente hasta el cierre. Esta fue una concesión que los Ellison hicieron para convencer a WBD de que abandonara a su anterior socio de fusión, Netflix.

La transacción tiene un valor empresarial de 110 mil millones de dólares y la compañía resultante se lanzaría con una preocupante deuda neta de 79 mil millones de dólares. Larry Ellison, el multimillonario cofundador de Oracle y padre de David Ellison, garantizó personalmente la participación accionaria como parte del acuerdo.