Gary Oldman recordó su amistad con David Bowie y aseguró que "el mundo se ha ido a la mierda" desde su muerte

El ícono de la música y el reconocido actor fueron amigos durante décadas y siguieron siendo cercanos hasta la muerte de Bowie por cáncer en enero de 2016.

Gary Oldman y un emotivo recuerdo sobre el fallecido David Bowie.

Gary Oldman recordó su amistad con el fallecido David Bowie y dijo que desde que el músico murió "el mundo se ha ido a la mierda". El ícono de la música y el reconocido actor fueron amigos durante décadas y siguieron siendo cercanos hasta la muerte de Bowie por cáncer en enero de 2016.

En una nueva entrevista con el portal The Hollywood Reporter, la estrella de Slow Horses recordó su relación con el cantante, compositor, guitarrista, actor e ícono del rock y reveló una cosa que se llevó de su tiempo juntos.

“Para ir más allá”, dijo. “David siempre decía: 'Cuando te adentras en el agua y sientes la arena bajo los pies, te sientes seguro y tranquilo. Pero si te adentras un poco más, donde tus pies no tocan el fondo, estarás en un lugar donde podrás dar lo mejor de ti'”.

Oldman añadió que Bowie era "muy, muy, muy gracioso" y que ambos conectaron inicialmente porque tenían "antecedentes similares y crecieron en barrios similares" en Londres en los años 50 y 60. También añadió que Bowie fue una gran fuente de inspiración para él a lo largo de los años debido a su capacidad para evolucionar artísticamente.

“Siempre estaba innovando. Se reinventó a sí mismo y a su música muchas veces”, explicó la estrella de Harry Potter . “Era inspirador porque era un gran innovador y no tenía miedo de probar cosas nuevas. No es nada consciente, pero se contagia”.

David Bowie.jpg Bowie falleció de cáncer en enero de 2016. Al recordar el tiempo transcurrido desde su fallecimiento, Oldman dijo: "¿No sientes que desde que murió, el mundo se ha ido a la mierda? Era como si fuera pegamento cósmico o algo así. Cuando murió, todo se vino abajo". Lo extraño. De vez en cuando veo algo que me hace reír y pienso: "Dios mío, me pregunto qué habría pensado Dave de esto", o "Oh, eso le habría hecho reír". La amistad de David Bowie y Gary Oldman Ambos trabajaron juntos en múltiples ocasiones a lo largo de los años, incluyendo su participación en Basquiat, la película de Julian Schnabel de 1996 sobre el artista posmodernista/neoexpresionista estadounidense Jean-Michel Basquiat. En la película, Bowie interpretó el papel de Andy Warhol, amigo y mentor de Basquiat. En 2013, Oldman también apareció junto a Marion Cotillard en el video musical de la canción de Bowie "The Next Day", y luego rendiría un emotivo homenaje al legendario cantante en los Premios BRIT poco después de su muerte en 2016.

