Pamela David pidió disculpas públicas por afirmar que Karina Milei usaba un reloj Rolex de u$s35.000

La conductora ya se había disculpado en X. Ahora, lo hizo a través de su programa aclarando que se trató de una equivocación.

Pamela David pidió disculpas públicas Karina Milei durante su programa, tras haber afirmado erróneamente que la secretaria de la Presidencia usaba un reloj Rolex valuado en u$s35.000. La conductora, admitió su equivocación y reconoció que el reloj en cuestión cuesta u$s1000.

Durante una de las emisiones anteriores de su ciclo, David interrumpió a una colega para mencionar el reloj de Karina, al que calificó como un Rolex de lujo. Sin embargo, la propia funcionaria reaccionó de inmediato en su cuenta de X, donde compartió imágenes de su accesorio y aclaró: “No es un Rolex, cuesta 1000 dólares”.

Molesta, Karina Milei acusó a la periodista de difundir una mentira con fines políticos, la trató de “mentirosa” y amenazó incluso con llevarla a la Justicia.

Este martes, Pamela David abrió su programa con una autocrítica: “Le quiero pedir mis sinceras disculpas a Karina Milei. Hay que saber reconocer cuando alguien se equivoca, y yo de verdad de Rolex claramente entiendo poco. Me equivoqué” . Y agregó: “¿Cómo no voy a pedir disculpas y decir que me equivoqué?”.

La conductora explicó que tras el revuelo decidió jugar un partido de pádel para despejarse, pero al regresar comprobó la magnitud de la polémica. “Nobleza obliga, no es verdad, no vale u$s35mil, vale 1000. Le pido mil disculpas a Karina Milei, espero las acepte” , dijo al aire.

De esta forma, sumó este pedido de disculpas público al que ya había hecho a través de sus redes sociales este lunes por la tarde y luego del posteo de la secretaria de la Presidencia. “Karina Milei, quiero pedirte sinceras disculpas. Me equivoqué. Hablé apresuradamente basándome en una imagen y cometí un error”, escribió en su cuenta de X y adelantó lo que iba a pasar esta mañana: “Nobleza obliga: reconozco mi equivocación y te pido perdón, sin excusas. Mañana, en el mismo espacio donde lo dije, lo voy a rectificar en vivo".

Tras este mensaje, Karina Milei volvió a responder, aseguró que esperaba la aclaración y advirtió: “Asumo que tendrá la misma efusividad con la que hoy difundieron la mentira. Es bueno reconocer cuando uno se equivoca, pero cuando el error es siempre para el mismo lado, el vicio queda manifiesto“.

Embed Espero la aclaración de mañana en tu programa, Pamela. Asumo que tendrá la misma efusividad con la que hoy difundieron la mentira. Es bueno reconocer cuando uno se equivoca, pero cuando el error es siempre para el mismo lado, el vicio queda manifiesto. También deberías pedir… https://t.co/iKUhEzW6D7 — Karina Milei (@KarinaMileiOk) August 18, 2025

En ese sentido, subió la apuesta: "También deberías pedir perdón por todas las veces que en los últimos 2 años difamaste al Presidente con mentiras, calumniando e injuriando sin parar, con el único objetivo de beneficiar políticamente a tus amigos".

"Por último, y no por ello menos importante, quiero destacar que todas las veces que operaste en favor de ellos, fue en perjuicio del pueblo argentino. Te mando un beso", concluyó, picante, la secretaria general de la Presidencia.