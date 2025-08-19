Andrés Gil rompió el silencio luego de la infidelidad de Gimena Accardi: qué dijo

El actor quedó en el ojo de la tormenta por compartir elenco con Accardi en "En otras palabras". La obra a cual está dirigida por Nico Vázquez y se estrenó en 2024.

Tras la confesión de infidelidad de la actriz Gimena Accardi a su exmarido, el también actor Nicolás Vázquez , su compañero de elenco Andrés Gil rompió el silencio. Sucede que el joven fue señalado como el tercero en discordia.

Para el actor, "se volvió necesario" hablar en medio de la crecida de rumores que la vinculan a su compañera de escenario, ya que esto le implica un compromiso con las personas que lo rodean.

"Por todo lo que escuché y leí en medios de comunicación y redes, se volvió necesario que aclare que el rumor que está circulando es absolutamente falso ", comenzó el descargo de Gil en una historia de Instagram.

Así, profundizó: " Me duele que todo el proceso increíble que tuvimos con la obra de teatro con Gime y Nico se vea opacado por un invento . Por mi familia y la gente que amor les pido que dejen de decir cualquier cosa. Gracias".

Andrés está en pareja con la también actriz Candela Vetrano, quien trabajó con Vázquez y Accardi en Casi Ángeles. Ambos llevan casi diez años juntos y en el último año se convirtieron en padres, luego de tener a Pino.

Andrés está en pareja con la también actriz Candela Vetrano, quien trabajó con Vázquez y Accardi en Casi Ángeles. Ambos llevan casi diez años juntos y en el último año se convirtieron en padres, luego de tener a Pino.

La actriz Gimena Accardi, rompió el silencio este martes tras quedar en el ojo de la tormenta después de que se confirmara en LAM (América) que engañó a Nicolás Vázquez con un compañero de trabajo que tiene esposa e hijos. El anuncio de su separación había sacudido al mundo del espectáculo argentino el pasado 8 de julio después de que la ahora expareja comunicara su ruptura a través de sus historias de Instagram.

Accardi habló sobre la situación en el vivo de Olga, donde se adjudicó la culpa y pidió perdón: “Cometí un error, me mandé una cagada malísima y me hago cargo de una parte de lo que se dijo. Una parte de lo que se dijo ayer sí es cierto. Sí en la pareja soy la responsable de mandarse una cagada, en estos 18 años… Me perdonó, me dio ‘yo te amo y te sigo amando. Esto no te define. Esto no fue el detonante, pero sí la gota que rebalsó el vaso”.