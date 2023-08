Los medios, bajo la lupa crítica de los artistas

Se camina sobre “Crisis Justicialista- Delibera el Consejo”, “Vendría una delegación de FMI para entrevistar al Dr. Alfonsín para dar continuidad a las gestiones para el refinanciamiento de la deuda externa”, “Reacciones contra el tarifazo” , “Pidió Alfonsín al Episcopado que lo ayuden a comprender que todo no se puede cambiar en un día”, “Subió 19.2% el costo de vida”, “Serán respetados los depósitos en dólares”. También parece que la historia se hubiera detenido ya que estos titulares casi no difieren de los del presente. El trabajo de Segura se centra en investigaciones relacionadas con museos y archivos “me interesa conocer qué se leía, veía escuchaba y de qué se hablaba en esa época, es una suerte de collage visual y sonoro, una manera de poner el cuerpo como forma de representar la presencia de lo ausente, la memoria de los desaparecidos durante la dictadura”, explica el artista. Segura fue Director del Museo de Bellas Artes de Tandil cuando tenía 23 años. Desde entonces ha desarrollado una intensa labor como gestor, curador y teórico del arte; conocimos su mirada crítica acerca de la construcción de las instituciones artísticas a través de “Valijita de un ex director” que recreaba la planta del museo como emblema del funcionario que no quiere abandonar su sitio y además llevar el arte de un lugar a otro.