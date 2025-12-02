En una celebración con espíritu festivo, emotivo y de lucha se entregaron anoche los flamantes Premios al Teatro Independiente, que contaron con la comunión de la gran familia del ámbito teatral tan celebrado y valorado en el mundo, el llamado off o alternativo con epicentro en Buenos Aires.
Los Premios al Teatro Independiente congregaron a la vigorosa familia teatral
Hubo reconocimiento a artistas consagrados y a nuevas voces, obras destacadas, espacios fundamentales, oficios invisibles y trayectorias históricas. La gala celebró la identidad del teatro como territorio de encuentro, resistencia cultural y construcción colectiva.
-
Vuelve el show "Navidad en las películas" al Gran Rex
-
The Hives confirma su show en solitario en Buenos Aires: cómo y dónde comprar las entradas
Hubo reconocimiento a artistas consagrados y a nuevas voces, obras destacadas, espacios fundamentales, oficios invisibles y trayectorias históricas. La gala celebró la identidad del teatro como territorio de encuentro, resistencia cultural y construcción colectiva.
Fue creado por Patricia Guillermina Rozas y Paula Lassaque, de los programas radiales Poco ruido y muchas nueces (Radio Caput) y Volver al amor (Radio Zeta junto a vos), iniciativa que fue agradecida por los los presentes como una distinción necesaria y alternativa a los ACE, ya que reconocen una labor tan diferente e identitaria como es hacer teatro independiente: “es una manera de vivir y de armar familia”, reiteraron varios sobre el escenario, y evocaron desde Teatro Abierto hasta el recuerdo de Alejandra Darín a Roberto Perinelli, quien recibió una mención por el Teatro del Pueblo.
Las menciones especiales fueron para Norberto “Bocha” González por Sala La Máscara; Victor Hugo Morales por su apoyo al teatro independiente; Agustín Busefi por la Casa del Teatro: “El beso de la mujer araña” por cumplir un récord de presentaciones con el mismo elenco; la Asociación Argentina de Actores por su rol fundamental en la modalidad de cooperativa de trabajo en la que funcionan la mayoría de las compañías del teatro independiente; Alfredo Martín y Marcelo Bucossi por “Huellas de Haroldo” un homenaje a Haroldo Conti a 100 años de su nacimiento, que fue desaparecido por la dictadura militar; Gerardo Romano, por su trabajo actoral y por su compromiso social; Carlos Di Pasquo, por su trayectoria escenográfica; Carlo Argento, Claudio Pazos y Francisco Pesqueira -Carne de crítica- por Alga Ladina (El premio que faltaba); Reconocimiento a los Estudiantes de la UNA por La fábrica, una obra que va por su cuarta temporada y se realiza en una fábrica recuperada con obreros y estudiantes; Tony Lestingi por su trayectoria; Inda Lavalle por “Rosa en las islas”; Lestingi y Claudio Gallardou por La Banda de la Risa.
GANADORES POR RUBRO
Iluminación
Ricardo Sica – El corazón del mundo; Seré, Incidente en Vichy
Vestuario
Jorgelina Herrero Pons –Después del después; La noche se está muriendo; País de
nunca. Ajedrez fantástico; Pajarita; Museo Beresford.
Música
Rony Keselman – Fridas
Escenografía
Alejandro Mateo
Adaptación
- Luis Rivera López – La culpa es de la tierra
- Manuel González Gil – El debate
Unipersonal Femenino
Laura Otermin – Después del después
Unipersonal Masculino
- Cristian Thorsen – Se despide el campeón
- Manuel Santos Iñurrieta – El invierno del oso
Actriz de reparto
Carolina Guevara – Carnada
Actor de reparto
Marcelo “El Pelado” Rodríguez – País de nunca. Ajedrez fantástico, Incidente en Vichy
Revelación
- Flor Bobadilla Oliva – Las aventuras de la China Iron
- Renata Marrone – Las hermanas Feller
- Santino Santos Laya – El lápiz no se borra
Mejor Obra
- La culpa es de la tierra
- Incidente en Vichy
Autor
- Guillermo Parodi – País de nunca. Ajedrez fantástico
- Martín Ortiz – La noche se está muriendo
Dirección
Fabi Maneiro – El grito y el silencio
Inclusión social
Encuentros en Constitución
Mejor Actriz
- Mónica Felippa – La culpa es de la tierra
- Ana Yovino – Fridas
Mejor Actor
- Daniel Di Rubba – Final de partida
- Alberto Madin – Final de partida
- Darío Serantes – La moribunda
PREMIOS A LA TRAYECTORIA
- Santiago Doria – Trayectoria teatral
- Ana María Castel – Trayectoria femenina
- Marcos Woinsky – Trayectoria masculina
- Ricardo Halac – Trayectoria autoral
- Héctor Calmet Trayectoria escenográfica
HOMENAJES
- Héctor Oliboni
- Eduardo Lamoglia
ORO
- Cristina Escofet
EL JURADO ESTÁ CONFORMADO POR:
Acosta Alfonzo, Matilde ; Acosta Alfonzo, Irene; Atemian, Liliana; Baranchuk, Mariana; Carro, Patricia; Conterarte, Mariano; Di Nardo, Alberto; Fijtman, Liliana; González, Maby; Grimoldi, María Inés; Koremblit, Marcos; Macri, Silvina; Nicosia, Jorge; Pedraza, Mónica Rufina Prado, Adriana; Rodríguez, Gustavo; Schottlender, Adriana y Viola, Daniel.
- Temas
- Teatro
Dejá tu comentario