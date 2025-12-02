SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

2 de diciembre 2025 - 10:33

Los Premios al Teatro Independiente congregaron a la vigorosa familia teatral

Por Carolina Liponetzky
Por Carolina Liponetzky

Cristina Escofet ganó el Oro, es profesora en Filosofía, escritora, dramaturga, guionista, investigadora en temas de género, feminista “jungiana” y dice que "después de Woody Allen, soy la más psicoanalizada". 

En una celebración con espíritu festivo, emotivo y de lucha se entregaron anoche los flamantes Premios al Teatro Independiente, que contaron con la comunión de la gran familia del ámbito teatral tan celebrado y valorado en el mundo, el llamado off o alternativo con epicentro en Buenos Aires.

Hubo reconocimiento a artistas consagrados y a nuevas voces, obras destacadas, espacios fundamentales, oficios invisibles y trayectorias históricas. La gala celebró la identidad del teatro como territorio de encuentro, resistencia cultural y construcción colectiva.

Informate más

Fue creado por Patricia Guillermina Rozas y Paula Lassaque, de los programas radiales Poco ruido y muchas nueces (Radio Caput) y Volver al amor (Radio Zeta junto a vos), iniciativa que fue agradecida por los los presentes como una distinción necesaria y alternativa a los ACE, ya que reconocen una labor tan diferente e identitaria como es hacer teatro independiente: “es una manera de vivir y de armar familia”, reiteraron varios sobre el escenario, y evocaron desde Teatro Abierto hasta el recuerdo de Alejandra Darín a Roberto Perinelli, quien recibió una mención por el Teatro del Pueblo.

Las menciones especiales fueron para Norberto “Bocha” González por Sala La Máscara; Victor Hugo Morales por su apoyo al teatro independiente; Agustín Busefi por la Casa del Teatro: “El beso de la mujer araña” por cumplir un récord de presentaciones con el mismo elenco; la Asociación Argentina de Actores por su rol fundamental en la modalidad de cooperativa de trabajo en la que funcionan la mayoría de las compañías del teatro independiente; Alfredo Martín y Marcelo Bucossi por “Huellas de Haroldo” un homenaje a Haroldo Conti a 100 años de su nacimiento, que fue desaparecido por la dictadura militar; Gerardo Romano, por su trabajo actoral y por su compromiso social; Carlos Di Pasquo, por su trayectoria escenográfica; Carlo Argento, Claudio Pazos y Francisco Pesqueira -Carne de crítica- por Alga Ladina (El premio que faltaba); Reconocimiento a los Estudiantes de la UNA por La fábrica, una obra que va por su cuarta temporada y se realiza en una fábrica recuperada con obreros y estudiantes; Tony Lestingi por su trayectoria; Inda Lavalle por “Rosa en las islas”; Lestingi y Claudio Gallardou por La Banda de la Risa.

GANADORES POR RUBRO

Iluminación

Ricardo Sica – El corazón del mundo; Seré, Incidente en Vichy

Vestuario

Jorgelina Herrero Pons –Después del después; La noche se está muriendo; País de

nunca. Ajedrez fantástico; Pajarita; Museo Beresford.

Música

Rony Keselman – Fridas

Escenografía

Alejandro Mateo

Adaptación

  • Luis Rivera López – La culpa es de la tierra
  • Manuel González Gil – El debate

Unipersonal Femenino

Laura Otermin – Después del después

Laura Otermín, mejor actriz de unipersonal.

Laura Otermín, mejor actriz de unipersonal.

Unipersonal Masculino

  • Cristian Thorsen – Se despide el campeón
  • Manuel Santos Iñurrieta – El invierno del oso

Actriz de reparto

Carolina Guevara – Carnada

Actor de reparto

Marcelo “El Pelado” Rodríguez – País de nunca. Ajedrez fantástico, Incidente en Vichy

Revelación

  • Flor Bobadilla Oliva – Las aventuras de la China Iron
  • Renata Marrone – Las hermanas Feller
  • Santino Santos Laya – El lápiz no se borra

Mejor Obra

  • La culpa es de la tierra
  • Incidente en Vichy
    "Incidente en Vichy", dirigida por Pablo Gorlero, mejor obra.

Autor

  • Guillermo Parodi – País de nunca. Ajedrez fantástico
  • Martín Ortiz – La noche se está muriendo
    "País de nunca", de Guillermo Parodi, obra premiada en rubro autoría, vestuario y actor de reparto, Marcelo "Pelado" Rodríguez.

Dirección

Fabi Maneiro – El grito y el silencio

Inclusión social

Encuentros en Constitución

"Encuentros en Constitución", con Cecilia Cósero, sobre una mujer que padece trastorno bipolar, dirigida por Mateo Charino.

Mejor Actriz

  • Mónica Felippa – La culpa es de la tierra
  • Ana Yovino – Fridas
    Mónica Felippa, de Libertablas, mejor actriz por

    Mónica Felippa, de Libertablas, mejor actriz por "La culpa es de la tierra", que también ganó mejor adaptación y obra.

Mejor Actor

  • Daniel Di Rubba – Final de partida
  • Alberto Madin – Final de partida
  • Darío Serantes – La moribunda

PREMIOS A LA TRAYECTORIA

  • Santiago Doria – Trayectoria teatral
  • Ana María Castel – Trayectoria femenina
  • Marcos Woinsky – Trayectoria masculina
  • Ricardo Halac – Trayectoria autoral
  • Héctor Calmet Trayectoria escenográfica

HOMENAJES

  • Héctor Oliboni
  • Eduardo Lamoglia

ORO

  • Cristina Escofet

EL JURADO ESTÁ CONFORMADO POR:

Acosta Alfonzo, Matilde ; Acosta Alfonzo, Irene; Atemian, Liliana; Baranchuk, Mariana; Carro, Patricia; Conterarte, Mariano; Di Nardo, Alberto; Fijtman, Liliana; González, Maby; Grimoldi, María Inés; Koremblit, Marcos; Macri, Silvina; Nicosia, Jorge; Pedraza, Mónica Rufina Prado, Adriana; Rodríguez, Gustavo; Schottlender, Adriana y Viola, Daniel.

