Federico D'Elía adelantó nuevos detalles sobre la película de Los Simuladores

En una entrevista que brindó al programa Agarrate Catalina (La Once Diez), D'Elía aseguró que el proyecto de la nueva película de Los Simuladores fue por decisión propia y conjunta: "Un día nos miramos a los ojos y dijimos: '¿Nos ponemos las pilas? ¿Cerramos agenda de tal fecha a tal fecha?' Y lo hicimos antes de saber que estaba la plata para la producción, porque ese nunca fue un problema. Siempre hubo gente que nos ofrecía hacer algo", aseguró.

En esa línea, señaló que uno de los grandes desafíos fue el paso del tiempo: "También pasó para los personajes. ¡Nos vemos y nos damos cuenta de eso! Ese es uno de los grandes desafíos que tendrá Damián a la hora de escribir: adaptar a los personajes al presente y su nueva edad"

Y agregó: "Porque son tipos que crecieron 20 años, que ya no son unos pibes. Esto lo hablamos con él y entre todos. No sé si va a haber un grupo de chicos más jóvenes... No es que no lo quiera contar, es que no lo sé con seguridad", afirmó.

Sobre la filmación, reveló que comenzará el año que viene. "Todavía tenemos que cerrar bien la fecha, pero imagino que será a mediados de año", concluyó.

los simuladores 2024 Paramount+

Telefé anunció pocas semanas atrás el regreso del equipo compuesto en la ficción por Mario Santos, Pablo Lamponne, Emilio Ravenna y Gabriel Medina para una nueva aventura a la que se enfrentarán en esta oportunidad.

Según adelantaron, la ambiciosa producción estará a cargo de VIS y K&S Films, mientras que Szifron también participará del filme en el rol de guionista y director de este proyecto, que antes de desembarcar en el streaming tendrá su paso por las salas de cine nacionales.

"Me emociona la reconexión con personajes tan queridos, con los viejos compañeros de ruta que vuelven para interpretarlos y con una audiencia tan afectiva y respetuosa que ya incluye a varias generaciones", expresó el realizador en declaraciones a la prensa.