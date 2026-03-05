"¡La Novia!", una vibrante reversión del clásico de Frankenstein Por Emma Coria Maiorano + Seguir en









La actriz y ahora directora Maggie Gyllenhaal vuelve a la pantalla grande con su segunda película: la historia de la novia de Frankenstein. Protagonizada por Jessie Buckley, Christian Bale, Penélope Cruz y Peter Sarsgaard.

"¡La Novia!", una pulsante reversión de un clásico: lo viejo no siempre funciona.

En 1935, se estrenó “The Bride of Frankenstein”, una historia que relataba la segunda parte de la novela de Mary Shelly. El título hace alusión a la novia del monstruo -una muerta revivida para ser su compañera-, pero únicamente aparecía en los últimos minutos del film sin decir palabra alguna. Como no responde a su conquista, el monstruo decide destruir el laboratorio y, de esta forma, ponerle fin a su vida y a la de sus acompañantes -el científico y su fracaso amoroso-. El clásico fue reversionado en “¡La Novia!”, la nueva película de Maggie Gyllenhaal, donde le da vida a un personaje que hasta el momento no había despertado.

Tras el éxito de “La Hija Oscura”, la directora vuelve a la pantalla grande nuevamente con el objetivo de darle voz a un personaje femenino. La actriz irlandesa Jessie Buckley -candidata para llevarse el Oscar como Mejor Actriz por "Hamnet"- encarna a Ida, una mujer que es asesinada por la mafia y revivida por una científica (Annette Bening) con el propósito de ser la compañera de un solitario Frankenstein interpretado por Christian Bale.

The Bride (1) Christian Bale interpreta a un dócil Frankenstein que se deja guiar por una imponente Jessie Buckely. Este monstruo que ya supera los 100 años padece la soledad y su único escape es ver películas protagonizadas por un Jack Gyllenhaal -hermano de la directora- que baila y se gana el corazón de las mujeres. Sin embargo, encuentra un sentido por fuera de la sala de cine: ahora tiene una novia para conquistar. Pero ¿quién dijo que el arte de la seducción es sencilla? Frankenstein se encuentra con una mujer poco interesada en el amor, pero que desea salir al mundo y conocerse a sí misma.

La novia está desorientada: no sabe quién es ni tampoco reconoce su alrededor. Acepta la compañía del monstruo, pero con la condición de que ella decida el rumbo. En el camino reconoce a algunas caras que la asustan y surgen preguntas que parece que nunca encontraron su respuesta. Buckley le da fuerza a este personaje que transita una crisis de identidad y entiende que, para encontrarse, primero tiene que perderse.

Un thriller romántico y energizante En el camino no solo aparecen interrogantes, sino también cadáveres. La novia descubre un mundo que la rechaza, entonces reacciona con violencia y aprende a matar. Frankestein la acompaña mientras dos investigadores encarnados por Penélope Cruz y Peter Sarsgaard siguen los rastros de sangre -opacados por la trama, pierden utilidad-. La ciudad se escandaliza por estas criaturas extrañas que se apropian de salas de cine y pistas de baile. Bueno, en realidad no tan extrañas, ya que los integrantes de la mafia reconocen a esta mujer que daban por muerta.

The Bride (3) "¡La Novia!": un thriller romántico y energizante. Al estilo Bonnie y Clyde, esta pareja fugitiva escapan consumados en pasión, rabia y desesperación. Este thriller oscuro también tiene su historia de amor, aunque no sea color de rosa. Sin embargo, la novia no olvida que aún tiene algo pendiente: descubrir quién es. La directora construye una propuesta donde la música, los colores y los escenarios se convierten en pulsos de una historia energizante. Aunque la crítica señaló que la película era “superficial” por esto mismo, Gyllenhaal buscó todo lo contrario. A diferencia de la versión de 1935, acá nada es un accesorio, ni siquiera una mujer revivida para cumplir el rol de novia. The Bride (2) La directora Maggie Gyllenhaal junto a Jessie Buckley en el set de filmación. Casi como si fuera una tradición anual, una nueva propuesta de Frankestein llegó a la pantalla grande. A diferencia de la obra de Guillermo del Toro -nominada como Mejor Película en los Oscars-, se trata de una reversión más desprolija y disruptiva. A simple vista la trama que gira en torno a la búsqueda de la identidad femenina parece trillada y carece del empoderamiento al que se intenta llegar. Sin embargo, Gyllenhaal, casi imitando la novela de Mary Shelly, desentierra a un personaje que nunca pudo contar su historia y le da la vida que se merece. O que ella cree merecer. En tiempos de historias masticadas y clásicos que renacen casi por costumbre, la directora rompe el molde para demostrar que lo viejo no siempre funciona. Ficha Técnica "¡La Novia!" (2026). Dirección: Maggie Gyllenhaal. Guion: Maggie Gyllenhaal. Elenco: Jessie Buckley, Christian Bale, Penélope Cruz, Peter Sarsgaard, Annette Bening. Duración: 126 minutos.

