Malas noticias para los fans: la película "Mortal Kombat II" retrasa su fecha de estreno







Simon McQuoid dirigió la película a partir de un guion de Jeremy Slater, basado en el videojuego creado por Ed Boon y John Tobias.

Mortal Kombat II se centra en un grupo de luchadores heterogéneos que deben defender la Tierra de las fuerzas malignas de Outworld. New Line Cinema

Mortal Kombat II cambió su fecha de estreno en cines. Warner Bros. tiene previsto estrenar la secuela del director Simon McQuoid el 15 de mayo de 2026, tras haber sido programada originalmente para el 24 de octubre de este año.

La película formará parte del estreno de la temporada de verano (en el hemisferio norte) del próximo año y evitará el abarrotado panorama de octubre. A principios de este año, Destino Final: Bloodlines de Sony tuvo un gran éxito en un plazo similar en mayo.

Proveniente de New Line y basada en la popular franquicia de videojuegos que se remonta a la década de 1990, la película está protagonizada por Karl Urban como Johnny Cage, junto a Adeline Rudolph, Jessica McNamee, Josh Lawson, Ludi Lin, Mehcad Brooks, Tati Gabrielle, Lewis Tan, Damon Herriman, Chin Han, Tadanobu Asano, Joe Taslim y Hiroyuki Sanada.

De qué trata Mortal Kombat II Mortal Kombat II se centra en un grupo de luchadores heterogéneos que deben defender la Tierra de las fuerzas malignas de Outworld. Sigue a Mortal Kombat de 2021 , que reinició la franquicia cinematográfica que comenzó con la película original de 1995.

McQuoid dirigió la película a partir de un guion de Jeremy Slater, basado en el videojuego creado por Ed Boon y John Tobias. Entre los productores se encuentran McQuoid, Todd Garner, James Wan, Toby Emmerich y E. Bennett Walsh.

El director de New Line, Richard Brenner, presentó las primeras imágenes de la película en la CinemaCon de abril. "Esperen peleas increíbles, batallas épicas y algunas muertes", adelantó el ejecutivo en aquel momento. El primer tráiler de Mortal Kombat II debutó en línea el mes pasado e incluyó la broma autorreferencial de Urban cuando su personaje, que es actor, es abordado por un fan que le pide un reinicio de su programa emblemático. "Nadie quiere eso", responde Urban en la grabación. "La cosa se fue al traste en los 90". Trailer Mortal Kombat II