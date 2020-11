El Malba pasó a pertenecer a una fundación abierta, no familiar

Para comprender la magnitud de la palabra “donación” hay que recordar los nombres de unos pocos coleccionistas, los Guerrico y los Santamarina, Gonzáles Garaño, Crespo, Torcuato Di Tella, Hirsch y María Luisa Bemberg. Ellos pasaron a la historia, donaron las obras cumbre que consolidó la grandeza del Museo Nacional de Bellas Artes. Costantini fundó un museo. Allí albergó su colección de arte de Latinoamérica, la más importante del mundo durante años en este recorte territorial. Buenos Aires se convirtió entonces en la ciudad insoslayable para el circuito cada vez más amplio que busca conocer e investigar el arte que el Malba atesora. El Gobierno de la Ciudad, lejos de ver el beneficio, planteó cuestiones absurdas, negó el permiso para abrirlo y hasta exigió la donación de 600.000 dólares por cometer el pecado fundar un museo. Una serie de problemas increíbles que despertó solidaridad y también rechazo en el mundillo del arte. Pero a pesar de todo, el gesto de Costantini resultó inspirador para Amalia Fortabat, que, sin perder tiempo, comenzó a construir el suyo propio en Puerto Madero.

En estos días, en el camino de despersonalización del Museo, se cambió el nombre de la Fundación Costantini por Fundación Malba que recibió la donación. El coleccionista ya había hablado del tema con sus hijos, herederos naturales de un bien que, a su valor cultural y simbólico, suma el económico. El terreno está valuado en 30 millones de dólares, el edificio en 25 millones y la colección supera los 200 millones. Por otra parte, el déficit operativo anual de 20 años asciende 50 millones y el estimado de la inversión total a 300 millones de dólares. El presupuesto anual es de 5 millones de dólares y la mitad de esa cifra llega a través de los sponsors, donaciones, entradas y porcentajes de la tienda y el restaurante. El déficit promedio de 2,5 millones lo financia la ahora Fundación Malba. Costantini aclaró: “Está previsto proveer fondos para los próximos 15 años que, bien administrados, pueden llegar a 20”. En el acto de asunción de Bulgheroni, el fundador del Museo pasó a ocupar la presidencia honoraria, será “custodio de la misión y los lineamientos estratégicos”.

Bulgheroni ganó visibilidad hace 20 años con una exposición memorable de las Vanguardias Rusas. Asumió con un equipo de 100 personas trabajando y más de mil colaboradores al año entre artistas, curadores, escritores, productores visuales, técnicos y operadores. La vicepresidenta de Malba es Norah Hojman, ambas integran el nuevo Consejo de Administración junto a Soledad Costantini, Joaquín Ibañez, José Chouhy y Jorge Perdomo.

Pero ¿qué pasará con un Museo donde más allá del arte se destacan las áreas de cine y literatura? El estatuto determina los límites. “Las obras de arte de la colección no pertenecen al fundador ni a su familia, y los miembros del Consejo de Administración trabajan ad honorem y no pueden recibir dinero de la Fundación. Tampoco les está permitido a los fundadores o a cualquier otro miembro de la entidad de categorías disímiles, reservarse o adquirir derechos sobre el patrimonio. Éste pertenece al conjunto social y no individualmente a cada uno de los asociados o a un grupo determinado de ellos”. Finalmente, Bulgheroni recordó la apertura del museo durante la crisis de 2001 y observó que la situación actual del país impone un desafío.