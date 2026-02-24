México: quién es María Julissa, la influencer que habría entregado a "El Mencho", el narcotraficante más buscado + Seguir en









María Julissa apareció en el centro de la escena luego de que el Cártel de Jalisco Nueva Generación la acusara públicamente de haber facilitado información clave en el operativo contra Nemesio Oseguera Cervantes.

María Julissa es una influencer de 25 años, se define como "La Barbie del Beisbol" y resultó amenazada por el Cártel de Jalisco de Nueva Generación, por presuntamente haber entregado a "El Mencho".

Mientras México sigue sufriendo una autentica convulsión por la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, más conocido como "El Mencho", uno de los nombres que aparece en el radar del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) es el de María Julissa, una influencer de 25 años, acusada de entregar al narco, luego de dar presuntamente su posición exacta. La excomentarista deportiva escribió un comunicado este martes luego de haber sido amenazada por el CJNG.

En los últimos días el nombre de María Julissa, fue noticia en el mundo debido a que miembros del CJNG le dejaron una fuerte advertencia. "Perra María Julissa. Mordiste la mano que te da de tragar, le mandaste la marina a Chelo porque te robaron tu camioneta". La frase está escrita en un pasacalles en la zona de Zapopan, Jalisco, lugar de donde es originario el Cártel. Además, debajo de la amenaza contiene la firma CJNG.

Julissa es una influencer nacida en septiembre del 2000 y cuenta con más de 3 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. "La Barbie del Béisbol", apodada así por su amor a ese deporte, es conocida públicamente en México, y mantuvo una relación amorosa con el youtuber e influencer Stiven. Se desconoce cual sería el vínculo entre Julissa y "El Mencho", pero para los miembros del CJNG evidentemente resultaba conocida por las palabras que le dedicaron en la pancarta.

El comunicado de María Julissa WhatsApp Image 2026-02-24 at 19.00.51 (1) Frente a la escalada de versiones en su contra, la influencer decidió romper el silencio y publicar un descargo en sus redes sociales.

“Quiero tomarme un momento para aclarar una situación que me parece importante abordar de manera directa y transparente. En los últimos días he visto que se está difundiendo información que me involucra con lo que está ocurriendo actualmente en México. Quiero dejarlo absolutamente claro: yo tengo nada ver con esa situación”, afirmó, en referencia al operativo del Ejército mexicano en el que murió Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

En un segundo tramo del mensaje, insistió en que las acusaciones carecen de sustento y pidió cautela ante la circulación de contenidos no verificados. “La información que está circulando es falsa y carece de fundamento. Les pido que no compartan contenido sin verificar y que no den por cierta cualquier publicación que vean en redes. La desinformación puede causar mucho daño”. Sobre el cierre, agradeció el respaldo recibido y volvió a pedir responsabilidad a sus seguidores ante la ola de rumores. “Agradezco a quienes se han tomado el tiempo de preguntar directamente y a quienes me han brindado su apoyo. Les pido que no caigan en noticias falsas y que consulten siempre fuentes confiables y oficiales. Gracias por su comprensión”, concluyó.

