Mar del Plata: en una jornada floja se destacó una película nacional

Poco feliz estuvo ayer la competencia internacional del Festival de Mar del Plata. Un solo título de 149 minutos, en 145 de los cuales sus intérpretes alternan entre el grito y el grito pelado, a lo que también se suman chillidos, carreras y tonterías varias protagonizadas por un supuesto ídolo del cine, las chicas que quieren actuar en su próxima película y dos tipos grandes que por suerte no gritan pero tampoco aportan demasiado. La cosa viene del Japón con el título de distribución “Red Post on Escher Street” y, en efecto, hay un buzón rojo en una calle de nombre Escher, lo que, a juzgar por dicho nombre, augura composiciones laberínticas e irreales con varios puntos de vista simultáneos y un buzón. Algo de eso hay. Lo que no hay es gracia ni mayor sentido. Director, el prolífico Sion Siono, habitualmente maldecido por la gente que tiene que pagar la entrada. Por suerte este año las películas pueden verse gratis (pero el tiempo es oro).