Marcelo Polino reveló detalles de su vida privada y contó un amor secreto

El reciente ganador del Martín Fierro Latino inició: “No se sabe nada de mi vida privada básicamente porque no tengo, siempre digo lo mismo. Viste que yo digo que me encierro y gente amiga mía me dice ‘che, ¿en qué andas? ¿Qué hiciste el fin de semana?’. Yo cuando no hago nada, no hago nada, pero de nada”

“Siempre tuve objetivos laborales y me gusta estar solo. De hecho, no he convivido con nadie. Yo estoy tan enamorado de mí que es difícil que me pueda enamorar de otra persona. Lo que yo me doy, no me lo va a dar nunca nadie”, relató Polino.