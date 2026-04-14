Marcos Montes, entre el teatro y la música de Atahualpa + Seguir en









Marcos Montes, actor, cantor y músico, presenta su álbum "Un mundo guardado – Canciones y poemas de Atahualpa Yupanqui", en el que, con su voz y su guitarra, interpreta parte del cancionero del gran folclorista argentino. El sábado 2 de mayo a las 20 en el Centro Cultural Borges, Viamonte 525, con entrada libre y gratuita.

Marcos Montes; "Deseo que los años que esperé para acercar al público este disco den cuenta de mi compromiso con la obra y el pensamiento de nuestro máximo trovador”.

"Sin ser un folklorista de carrera, mi aproximación a la obra del maestro Atahualpa es desde la sensibilidad por la poesía y simpleza de sus melodías y letras", dice Marcos Montes, actor, cantor y músico que presenta su álbum "Un mundo guardado – Canciones y poemas de Atahualpa Yupanqui", en el que, con su voz y su guitarra, interpreta parte del cancionero del gran folclorista argentino acompañado en piano por Facundo Ramírez y Gabriela Bernasconi y con la producción musical de Fernanda Morello.

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La cita es el sábado 2 de mayo a las 20 en el Centro Cultural Borges, Viamonte 525, con entrada libre y gratuita por orden de llegada. Las entradas se comienzan a entregar una hora antes del show.

En el disco es un recorrido por distintas temáticas y también distintos ritmos argentinos, como la zamba, la milonga campera, la entrerriana, la huella y otras formas musicales que Atahualpa divulgó.

Como músico, Marcos Montes se formó en canto, piano y guitarra y editó cuatro discos: Now's the time (2000) con el grupo de jazz vocal Blow Back; Way down South (2004); Toco y me voy... un poco toco, con la cantante y actriz Gipsy Bonafina (2008) y Trois tangos, con Axel Krygier y Gonzalo Demaria (2010). En su faceta de actor, participó en más de 50 obras de teatro en Argentina y recibió numerosas nominaciones y distinciones por su trabajo, entre ellas el Premio Florencio Sánchez, el Premio Municipal Trinidad Guevara, el Luisa Vehil y el Premio Carlos Gardel. Entre 2009 y 2018, trabajó en Francia junto a Alfredo Arias. Fundó el grupo de teatro (H)umoris Dramatis junto a Carlos Portaluppi y Guillermo Ghío e hizo participaciones en televisión y cine, entre otros, con los directores James Ivory, Roland Joffe, Ana Katz, Anahí Berneri y Daniel Burman.

Dice Marcos Montes: “Pasaron más de treinta años desde que vi por primera vez a Suma Paz, en el Teatro Nacional Cervantes, haciendo su homenaje a Atahualpa Yupanqui. ¨Hay un aromo nacido en la grieta de una piedra / parece que la rompió pa’ salir de adentro de ella¨ nos dijo a los espectadores reunidos en la entonces llamada Sala Argentina (hoy Orestes Caviglia). Ese día sentí un llamado, como me había pasado pocos años antes, cuando resolví dedicarme al teatro. Aunque ahora era otra la urgencia: me llegaba la necesidad de pasar un mensaje. el mensaje que la tierra tiene para sus hombres y mujeres. Hace ya quince años que presento, en la Argentina y en el exterior, Un mundo guardado, las canciones y los poemas de Atahualpa que más tocan mi corazón. Frecuentemente me propusieron grabar este material".

Este concierto fue presentado en Argentina, Uruguay, Francia, Alemania, Irlanda y España. En 2025, hizo dos temporadas en La Biblioteca Café de Buenos Aires (abril y noviembre) y fue el espectáculo inaugural en la apertura del Espacio Mistral de Madrid, España, dirigido por Andrea Stefanoni, Aaron Leeverace y Maximiliano Legnani . "Si bien siempre me presento en vivo solo con mi guitarra, evocando la figura más clásica del cantor criollo, para la grabación convoqué, además, a dos excelentes músicos: los pianistas Facundo Ramírez y Gabriela Bernasconi. Ambos acercaron sus visiones personales e innovadoras sobre el folklore, con un respeto particular por la obra de Don Ata. Yupanqui, en algún momento, le advirtió a Suma Paz: ´en la vida del artista hay largas esperas, y hay que saber detenerse. El camino es largo; cuidado con los atajos, son cortos, son lindos, pero la van a llevar a otro lado´. Deseo que los años que esperé para acercar al público este disco den cuenta de mi compromiso con la obra y el pensamiento de nuestro máximo trovador”, concluyó Montes.

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