"En el barro": María Becerra estrena el videoclip de "7 vidas", cortina musical de la serie de Netflix

La canción acompaña la historia de Cleo, el personaje que marca el debut actoral de la artista en la nueva serie argentina de Netflix.

María Becerra compartió nueva música.

Ya está disponible “7 Vidas”, la canción oficial de En el barro, interpretada por María Becerra, una de las artistas más destacadas de la música latinoamericana. Producida por Xross, la cortina musical acompaña la trama de En el barro, el spin-off de El Marginal, recientemente estrenado en Netflix, y marca además el debut actoral de la cantante.

En En el barro, Becerra interpreta a Cleo, una joven de barrio que se enfrenta a la maternidad mientras intenta mantener a su hijo en medio de situaciones extremas. Tras quedar atrapada en una de las estafas de su pareja, termina detenida y es extorsionada desde la cárcel para preservar el vínculo con su hijo.

El videoclip oficial, protagonizado por Gladys, uno de los alter egos musicales de la artista, muestra su angustia por la ausencia de su hijo y la tensión de ser llevada por la policía.

Desde su estreno el pasado miércoles 14 de agosto, En el barro ingresó al Top 10 global semanal de Netflix en el puesto #1 de series de habla no inglesa, con 5.6 millones de visualizaciones en todo el mundo. A su vez, se ubicó en el Top 10 semanal en 41 países.

La primera temporada de la serie, protagonizada por un gran elenco liderado por Ana Garibaldi y Valentina Zenere, expandió el universo narrativo de El Marginal con una historia inédita. Luego de su gran recibimiento a nivel mundial, Netflix anunció que la serie regresará con una segunda temporada.

De qué trata En el barro Mientras son conducidas a la prisión de La Quebrada, Gladys Guerra “la Borges” y un grupo de condenadas sin historia previa en el mundo carcelario, viven una situación límite que las unirá para siempre. En el Barro relata la transformación de este grupo de detenidas que deberán enfrentar la vida en prisión, luchando contra la adversidad del régimen carcelario, con el desafío de conseguir su propio lugar, peleando por derechos y beneficios, y resistiendo el avasallamiento de las diferentes “tribus” que manejan el cotidiano de la cárcel. Sin buscarlo, se convertirán en “Las embarradas”. Elenco principal: Ana Garibaldi, Valentina Zenere, Rita Cortese, Lorena Vega, Marcelo Subiotto, Carolina Ramírez y Ana Rujas. Elenco secundario: Camila Peralta, Erika de Sautu Riestra, Martin Rodríguez, Silvina Sabater, Carla Pandolfi, Payuca, Alejandra “Locomotora” Oliveras y Tatu Glikman. Con las actuaciones especiales de: Maite Lanata, Michel Noher, Andrea Bonelli, Juan Gil Navarro, Justina Bustos y Juana Molina. Actores invitados: Cecilia Rossetto y Gerardo Romano. Con la presentación de: María Becerra. Y la participación especial de: Juan Minujín.