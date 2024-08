Marley rompió el silencio tras la denuncia por corrupción de menores: "Todo es mentira y tengo las pruebas para refutarlo"

Luego agregó "un día me llama y me dice que la mamá se iba a atender acá y yo lo ayudé para que pudiera atenderse. Hasta que un día en 2022 se comunica conmigo y que tenía un deuda grande y me pidió dólares y yo le dije 'en este momento no puedo'. No le cayó muy bien eso y se enfrió el vínculo. Luego apareció con amenazas".

Por otro lado, expuso que la relación “fue un vínculo sano y lindo, de tres años. No estoy acostumbrado a hablar de mi vida privada y de mi sexualidad. Durante años de habernos conocido, repito que éramos adultos. Se mudó a EEUU en 2002 y él se casó y yo conocí al marido, fuimos a cenar. Teníamos un buen vínculo. Nos seguíamos en Instagram”.

En cuanto las pruebas, indicó: “El primer ejemplo: habla y dice que en 1996 me conoce personalmente y que va a mi casa en un barrio cerrado y yo el terreno lo compré en 1998 y tengo el título donde firmé. En el 98 y la casa se construyó durante todo el 98 y nos mudamos en 1999. Él ya tenía 20 años. Tengo pruebas de cada cosa, como que iba a la facultad y era mayor”.

“Yo solamente quiero el juicio por la verdad porque tengo todas las pruebas para empezar por el año equivocado. Tengo las pruebas de todas las mentiras para refutarlas, yo soy el que quiere la verdad. No me gusta esta posición, no es algo que yo decida. Me están forzando a hablar y estar en esa situación en la que yo tengo que contar algo para ver si logran dinero. Me tiene muy preocupado porque siempre tuve una relación genial. Nos juntábamos a comer en 23 de los 25 años. Lo ayudé a la mamá para que la operaran. Me presentó a su marido, gente que eran amigos de él”, argumentó.

Luego admitió que en los próximos días le hará una denuncia penal al denunciante. “Me dijo estoy qubrado, tengo muchas deudas, necesito un montón de plata y le dije en este momento, te ayudo con todo, pero con dinero no te puedo ayudar. Después ya vino con amenazas y extorsión”, concluyó.

Marley telefe.mp4

Denuncia penal contra Marley por corrupción de menores

“Esta persona era 10 años mayor que yo y me mandaba correos acosándome diariamente”, señaló Molina en su presentación Judicial.

El denunciante, que hoy en día vive en Miami, relató cómo fue su primer encuentro con la figura televisiva luego de sus intercambios a distancia. "Me citó en una esquina de Palermo, donde nos conocimos personalmente. Para ese entonces él ya se había transformado en alguien de confianza, en la única persona que sabía todo de mi vida. En esa ocasión me subí a su automóvil en el área Libertador e inmediatamente me llevó por la autopista Panamericana a su casa de la zona norte".

"Yo era un adolescente muy tímido, introvertido, que tenía solo una amiga a quien le conté estas confidencias. Esa manipulación y mi inmadurez me llevaron a tener relaciones con él. Me buscaba en una esquina acordada previamente y me llevaba a su casa, donde comíamos y teníamos relaciones sexuales. Esto se inició cuando yo tenía 17 años y duró por más de tres años", aseguró la víctima.

A su vez, Molina señaló que mantenían una relación secreta. "Tiempo después tomé conciencia que la relación fue netamente sexual, limitada a las cuatro paredes de su casa, excepto por un par de viajes fuera de Buenos Aires. Incluso, cuando estábamos en su casa me obligaba a que no me acerque a la cocina en planta baja porque nos podía ver una vecina, y si salíamos a la piscina en el jardín, siempre teníamos que estar alejados para evitar que puedan", precisó.

"Él me decía que quería tener relaciones sexuales conmigo y que no le debía contar nada a nadie. Yo era un adolescente muy introvertido, tímido, que tenía solo una amiga a quien conté estas confidencias".