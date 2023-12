Martin Scorsese recibirá un premio honorífico en la Berlinale

Martin-Scorsese.jpg

La relación de Scorsese y la Berlinale

Una serie de películas de Scorsese se han proyectado en la Berlinale, empezando por "Toro salvaje", que se proyectó fuera de competición en 1981; seguida de "Cabo de miedo", que se proyectó en Competición en 1992; "Pandillas de Nueva York", que se presentó fuera de competición en 2003 y regresó para una proyección retrospectiva en 2010.

Su película del concierto de los Rolling Stones, "Shine a Light", inauguró la Berlinale en 2008, mientras que "La isla siniestra", se proyectó fuera de competición en 2010.

Scorsese también presentó su documental "New York Review of Books", entonces sin título, como un trabajo en progreso en 2014 antes de su lanzamiento por HBO como "The 50 Year Argument".

Scorsese sigue la estela de los anteriores Osos de Oro, Steven Spielberg, que recibió el premio el año pasado, así como Wim Wenders, Ken Loach, Isabelle Huppert y Helen Mirren, por nombrar sólo algunos.