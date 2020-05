Martin Scorsese estrenó en la BBC un corto filmado en cuarentena

"Lo que espero en el futuro es llevarme lo que me he visto obligado a aprender en estas circunstancias. Es lo esencial. La gente a la que quieres, ser capaz de cuidarlos y estar con ellos tanto como puedas", dijo Scorsese, quien estaba a punto de comenzar la producción de su próximo proyecto, "Killers of the Flower Moon", protagonizado por Robert De Niro y Leonardo DiCaprio, cuando llegó el coronavirus.