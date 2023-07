Marvel presentó el primer tráiler de la segunda temporada de Loki

Cuando terminó la temporada 1, Hiddleston estaba atrapado en una realidad que no reconoció después de que el multiverso fuera devastado por la muerte de He Who Remains (interpretado por Jonathan Majors ).

Nuevas incorporaciones en la temporada 2 de Loki

Una nueva incorporación confirmada al elenco es Quan, mejor conocido recientemente por su papel ganador del Oscar como Waymond en "Everything Everywhere All At Once". Está interpretando a un personaje no revelado, aunque el nuevo tráiler confirma que trabaja para la Autoridad de Variación del Tiempo. Otra cara nueva de la serie es la actriz de "Game of Thrones" Kate Dickie, quien aparecerá como una villana.

La temporada 2 de “Loki” incluirá seis episodios escritos por el escritor Eric Martin. Justin Benson y Aaron Moorhead están confirmados para dirigir un episodio de la serie, con Michael Waldron como su creador. Hiddleston, Waldron, Victoria Alonso, Louis D'Esposito y Kevin Feige también regresan como productores ejecutivos de la segunda temporada.

La temporada 2 de “Loki” estará disponible en Disney+ a partir del 6 de octubre.