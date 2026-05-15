Gustavo Alfaro y la resurrección paraguaya llegan al cine con "El renacer albirrojo"

El documental de Armando Aquino y Alfredo Galeano reconstruye el cambio anímico y futbolístico de la Selección de Paraguay hasta la clasificación para 2026, con el pueblo guaraní como motor emocional de la historia.

Prácticamente sin aviso, sin precalentamiento, aparece en cartelera una linda película de fútbol, “El renacer albirrojo”, de Armando Aquino y Alfredo Galeano, producción enteramente paraguaya pero con marcada presencia argentina, empezando por uno de sus protagonistas, el santafesino Gustavo Alfaro .

Los otros protagonistas son los miembros de la Selección Paraguaya, varios de ellos nacidos en Argentina pero hijos de inmigrantes guaraníes, por lo que les cabe el juris sanguinis, y otros nacidos en aquella tierra pero jugando en nuestros clubes, donde se los aprecia debidamente. Y queda alguien más: el propio pueblo paraguayo , que la cámara registra en su creciente emoción.

Desde Sudáfrica 2010 pasaron 16 años, tres Mundiales, sin superar las eliminatorias. El desánimo era general. Hasta que el profesor Alfaro asumió como director técnico, reorganizó las cosas, insufló otro espíritu, y el pasado setiembre lograron la clasificación al Mundial 2026 . En el camino tuvieron una sola derrota, cinco empates y seis triunfos (incluso sobre Argentina y Brasil).

Eso es lo que cuenta esta película, y lo que por ahí se escucha en el estadio de Defensores del Chaco es un nuevo cántico: “Desde que nací soy albirrojo, /mi corazón es blanco y rojo, /rohayhuve cada ko’e (te quiero más cada mañana), /soy guaraní, soy mbareté”. Esta última palabra podría traducirse como fuerte, vigoroso, algunos hasta dicen poderoso. Fútbol, pasión popular.

Funciones únicas

En su habitual ciclo de Funciones Únicas, siempre a las 20.15 hs, el Gaumont ha programado “Lo Noy”, de Mario Varela (hoy, retrato del excéntrico poeta under Fernando Noy), “Estelares. Nuestros días en mi memoria”, de Gonzalo López (sábado, cálida historia del grupo platense de música, con sus mesetas y sus triunfos), “La luna de Coco”, de Javier Lester (domingo, repite el lunes, curioso cuento sobre un hombre enamorado de la Luna, relatado por artistas tandilenses) y “Jasmin”, de Gisela Garbarán (miércoles, retrato de una chica peruana víctima de abuso infantil -el nombre es así, Jasmín con ese- que encuentra alivio en un centro de contención para mujeres).

Aparte, la semana próxima se estrena, con despliegue nacional, otra de fútbol: “El partido”, de Juan Cabral y Santiago Franco, historia de las relaciones bélicas y deportivas anglo-argentinas con eje en el glorioso encuentro de 1986 en el Estadio Azteca, película que acaba de presentarse mundialmente en el Festival de Cannes. Dicho sea de paso, Cabral es también el autor de la deliciosa “Risa y la cabina del viento”, de reciente estreno nacional y próxima presencia en Netflix.

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“El renacer albirrojo” (Paraguay, 2026); Dir.: Armando Aquino y Alfredo Galeano; documental.