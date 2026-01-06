Marvel presentó un nuevo adelanto de "Avengers: Doomsday" con el esperado regreso de los X-Men + Seguir en









La película dirigida por los hermanos Russo, llegará a los cines del mundo el 17 de diciembre de 2026.

Ciclope de James Mardsen se une oficialmente al UCM.

Marvel presentó el tercer avance de la película Avengers: Doomsday, que se ha estado reproduciendo antes de las proyecciones de Avatar: Fuego y Cenizas, y marca el regreso de los personajes de X-Men de Fox, el profesor Charles Xavier (Patrick Stewart), Magneto (Ian McKellen) y Cíclope (James Marsden).

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El trío saltó a la fama de superhéroes con la trilogía "X-Men" de Fox a principios de la década del 2000, junto con el Wolverine de Hugh Jackman, quien desde entonces se ha unido al UCM en Deadpool & Wolverine. Stewart también regresó brevemente en Doctor Stranger in the Multiverse of Madness, aunque interpretó a un Xavier de otra dimensión que fue rápidamente asesinado por la Bruja Escarlata. El trío también tuvo cameos en X-Men: Días del Futuro Pasado, pero "Doomsday" es la primera vez que se unirán a los Avengers, los Cuatro Fantásticos y muchos más héroes.

Cómo es el nuevo adelanto de Avengers: Doomsday El avance comienza mostrando la abandonada Escuela para Jóvenes Talentosos de Xavier, donde los X-Men habían vivido. Magneto dice con tono amenazador: "La muerte nos alcanza a todos. Es lo único que sé con certeza. La pregunta no es: '¿Estás preparado para morir?'. La pregunta es: '¿Quién serías al cerrar los ojos?'".

Avengers_ Doomsday _ Estreno 17 de diciembre 2026, solo en cines (2) Elenco de Avengers: Doomsday Stewart, McKellen y Marsden se unirán a la Bestia (Kelsey Grammer), Nightcrawler (Alan Cumming), Gambito (Channing Tatum) y Mística (Rebecca Romijn) en "Doomsday". También se cruzarán con personajes de Avengers como Chris Hemsworth, Chris Evans, Anthony Mackie, Danny Ramirez, Sebastian Stan, Paul Rudd, Tom Hiddleston, Letitia Wright, Winston Duke y Simu Liu.

El megaequipo también incluirá a las estrellas de Los Cuatro Fantásticos Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach, además de los antihéroes de Thunderbolts Florence Pugh, David Harbour, Wyatt Russell, Hannah John-Kamen y Lewis Pullman.

Todos enfrentaran al villano interpretado por Robert Downey Jr., Doctor Doom. Avengers: Doomsday, dirigida por los hermanos Russo, llegará a los cines del mundo el 17 de diciembre de 2026.

Temas Marvel

Películas