Bad Bunny será El Muerto: el cantante se une al universo de Spider-Man de Sony y Marvel

El Muerto marcaría el primer superhéroe latino en tener su propia película en el universo de los personajes de Marvel, justo después de que Sony recientemente anunció a Madame Web, que marcó al primer personaje femenino del universo de Spider-Man en tener su propia película.

Aunque El Muerto no es tan popular como Venom o Kraven el cazador, la prisa de Sony por desarrollar esta película tuvo mucho que ver con la persistencia de Bad Bunny en encontrar un superhéroe adecuado para él. El músico hará su debut en un gran estudio en la muy esperada película de acción protagonizada por Brad Pitt, Bullet Train el 29 de julio, un proyecto en el que Sony está muy entusiasmado y que ya ha llevado a Aaron Taylor-Johnson a obtener el papel principal en Kraven the Hunter. La misma situación parece haber ocurrido con Bad Bunny con ejecutivos extremadamente entusiasmados con la participación del rapero puertorriqueño en la película.

El presidente de Sony Pictures Motion Picture Group, Sanford Panitch, quien presentó a Bad Bunny en el escenario durante el evento, dijo que El Muerto se estrenará el 12 de enero de 2024.

Benito Antonio Marinez Ocasio, también conocido como Bad Bunny, le dijo a Panitch que trabajar en Bullet Train fue “una experiencia increíble. David (Leitch) es increíble. Me encantó trabajar con él en mi primera película y ahora con esta oportunidad de darle vida a El Muerto. Es increíble, es increíble. Me encanta la lucha libre. Crecí viendo lucha libre y soy luchador. Soy un ex campeón, por eso amo a este personaje. Creo que es el papel perfecto para mí y será épico”.