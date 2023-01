El cine de Marvel vuelve a China tras más de tres años de "prohibición"

Finalmente la prohibición no oficial de China sobre Marvel se está levantando. Black Panther: Wakanda Forever de Disney/Marvel y Ant-Man and The Wasp: Quantumania han asegurado las fechas de estreno en China, poniendo fin a un período de tres años y medio durante el cual las películas con personajes de Marvel no lograron ingresar al segundo mercado más grande en taquilla del mundo. Marvel publicó la noticia en su cuenta de Weibo, mira los nuevos carteles chinos para cada película a continuación.