Ryan Reynolds reveló detalles sobre el futuro de Deadpool en Marvel: "No creo que vuelva a ser el protagonista" + Seguir en









Deadpool, interpretado por Reynolds, entró oficialmente al Universo Cinematográfico de Marvel en el gran éxito de taquilla de 2024, "Deadpool y Wolverine", que recaudó u$s1.300 millones en todo el mundo.

Reynolds en "Deadpool y Wolverine".

Ryan Reynolds confirmó en una entrevista con el programa estadounidense Sunday Today que ya tiene algunas cosas escritas cuando le preguntaron sobre el regreso de Deadpool al Universo Cinematográfico de Marvel. Si bien no hay información sobre lo que el actor está preparando para su superhéroe, parece que no será una película independiente como “Deadpool 4”.

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“Tengo algunas cosas escritas, pero no creo que vuelva a ser el protagonista”, dijo Reynolds, revelando que la etapa de Deadpool como personaje principal en la gran pantalla podría haber terminado, al menos en lo que respecta a la versión del personaje interpretada por Reynolds. “Es un personaje secundario. Es un tipo que se desenvuelve bien en grupo”.

El presente de Deadpool en el UCM En las redes sociales se han desatado rumores de que Reynolds volverá a interpretar a Deadpool en un papel secreto en Avengers: Doomsday, que se estrena en diciembre, aunque el actor ha restado importancia a dichos rumores. En una entrevista con THR en diciembre de 2024, Reynolds comentó que le encantaría que el personaje se cruzara con los Avengers o los X-Men sin tener que unirse a ninguno de los dos grupos.

"Si se convierte en uno de ellos, habremos llegado al final", dijo Reynolds. "Deadpool funciona muy bien apareciendo con los X-Men y los Avengers, pero siempre necesita mantenerse al margen. Su mayor sueño es ser aceptado y apreciado. Pero no puede ser aceptado. Su mecanismo de defensa, que consiste en desviar la vergüenza a través del humor, solo funciona cuando se usa para disimular sus muchas inseguridades. Si llega a ser un Vengador o un X-Men, habremos llegado al final de su historia".

Reynolds también explicó en aquel momento que se inclinaba por no hacer otra película independiente de Deadpool porque "centrarse en Deadpool funciona mejor si le quitas todo lo demás y lo pones contra la pared. No puedo volver a hacer eso. Una cuarta vez se siente un poco repetitivo y redundante. Eso no significa sacrificar la diversión. Todavía hay un arco argumental para Deadpool que es satisfactorio y poderoso".

Deadpool, interpretado por Reynolds, entró oficialmente al Universo Cinematográfico de Marvel en el gran éxito de taquilla de 2024, Deadpool y Wolverine, que recaudó u$s1.300 millones en todo el mundo, convirtiéndose en la película con clasificación R más taquillera de la historia. Las dos primeras películas de "Deadpool" se estrenaron en 2016 y 2018, y cada una recaudó alrededor de 780 millones de dólares a nivel mundial.

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