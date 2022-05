Jamie Lee Curtis apunta contra Marvel y Doctor Strange por el parecido con su nueva película

La actriz de "Halloween" ha comenzado señalando hace unos días el parecido entre ambas cintas en sus posters. "¿Acaso solo soy yo? ¿Parece EXTRAÑO que nuestra pequeña película que pudo, y continúa siendo la número uno en Estados Unidos y que es VERDADERAMENTE MARAVILLOSA, sobrepasa a cualquier película de Marvel que hayan publicado. ¿Everything Everywhere se enfrenta a una película de Marvel que se promociona con un póster de imitación? ¿Es esta una de esas disputas en Internet? Todo lo que diré es que lo haríamos mejor en un concurso de disputas familiares contra los extraños del Doctor Strange."

La actriz de 63 años lanzó otro post en el que comenta las virtudes de Everything Everywhere All at Once, un comedia de acción y ciencia ficción en la que una inmigrante china se ve envuelta en problemas inesperados, viajando a otros universos con la misión de salvar al mundo.

"ALERTA DE VERDAD. ¡Everything Everywhere es MARAVILLOSA! Tiene un corazón LATENTE profundo y delicias visuales BRILLANTES, actuaciones EXTRAORDINARIAS y FANTÁSTICAS ESCENAS DE LUCHA BESTIAL... Y CUESTA MENOS que TODO el presupuesto del servicio de artesanía en Doctor Strange y/o cualquier otra película de Marvel. ¿COMPETITIVO? Joder SÍ. No fui animadora principal en la escuela secundaria por nada. Y P.D. Nuestra película tiene una escena de pelea con un dildo de dinamita, así como un baile muy erótico de apareamiento de perritos calientes y rocas."

Cabe destacar que los directores de "Everything Everywhere All at Once", Daniel Kwan y Daniel Scheinert fueron considerados para hacerse cargo de la serie de Marvel "Loki" pero rechazaron la oferta.

Durante el estreno del filme en el festival SXSW de 2022 afirmaron que la película independiente producida por el estudio A24 era una prioridad mayor para ellos que unirse al UCM. “Estábamos tratando de hacer nuestra propia película multiverso”, dijo Kwan en el escenario. Scheinert agregó: “No soy fanático de muchas series o trilogías. Me encanta una experiencia sentada que comienza y termina bien”.