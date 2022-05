Volvió el mejor Raimi con imperdible Marvel

Hace un par de décadas, la primera trilogía de “Spiderman” dirigida por Sam Raimi –superior a las siguientes- provocó la el ascenso de Marvel al lugar que ocupa hoy en Disney. Por suerte, en el proceso, la talentosa productora argentina Victoria Alonso supo ocuparse de que las fórmulas repetitivas de siempre sólo sean una pequeña parte de la nueva Marvel-Disney. Un ejemplo de estas grandes producciones de Alonso son “Capitana Marvel”, “Black Widow” y, no por casualidad, esta flamante “Doctor Strange en el Multiverso de la Locura “, que comparte dos detalles importantes con los films mencionados. Uno es el protagonismo de los personajes femeninos, y el otro es la capacidad de esta productora ejecutiva no sólo para convocar directores brillantes, sino también por entender lo esencial que es darle total libertad creativa, algo que aprendió produciendo en la que hubiera sido una de las mejores películas en la carrera de Ridley Scott. “Kingdom of Heaven” (“Cruzada”, 2006), si no fuera porque el estudio le cortó 70 minutos.