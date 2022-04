"Masterchef Celebrity": Denise Dumas se despidió del certamen

Fonzi resultó el ganador de la prueba exprés y optó por hacer la tarta salada, mientras las participantes preparaban la compleja torta en forma de rosca. Aunque todos tuvieron algunas dificultades, los tres lograron el cometido de terminar sus respectivos platos y presentarlos ante los jurados. El actor no se equivocó con su elección, y recogió elogios por parte de Damián Betular: “Tiene muy buena armonía, y la ensalada no había que replicarla pero está igual, así que muy bien ejecutado”.

Dumas no corrió con la misma suerte, ya que Donato de Santis remarcó que la masa había quedado apelmazada. “Si cierro los ojos y la como es perfecta porque los sabores están muy elevados, muy correctos”, aportó Betular, luego de felicitarla por el intento. “La verdad que hoy vine muy enfocada, y si me voy, me voy feliz porque pude hacer todo y esa era mi meta. Quería ser prolija y ser capaz de enfrentar lo que me pongan en frente”, reflexionó la conductora.

Cuando llegó el turno de Juariu, los expertos advirtieron errores muy similares a los de Denise, pero en cuanto al criterio estético preponderaba su emplatado. Tras una tensa definición, los jurados le comunicaron a Fonzi que se convertía en el segundo semifinalista junto a Viciconte. Luego llegó el momento del anuncio del nuevo eliminado: “Quien se va esta noche es Denise Dumas”, afirmó Betular.

Visiblemente emocionada, comentó detrás de cámaras: “Llego al final de algo maravilloso, estoy feliz de la vida. Arriesgué todo lo que quería arriesgar, me reconocieron un montón de cosas, así que me voy realmente emocionada y contenta. Uno llega hasta donde puede llegar, no me faltó nada, es un montón, nunca en mi vida creí llegar hasta acá”.