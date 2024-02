"Masters of the Air" es el lanzamiento más visto de Apple TV+

“Masters of the Air” se lanzó con más espectadores en su primer fin de semana que cualquier serie de Apple TV+ en su primera temporada, según la plataforma de streaming. Aunque no se dio a conocer un número exacto de espectadores, eso coloca el lanzamiento de la épica miniserie de guerra por encima de otros títulos originales de alto perfil como “Hijack”, “The Morning Show” y “Severance”.