Apple presentó el primer adelanto de "Brothers", su nueva serie con Matthew McConaughey y Woody Harrelson

Matthew McConaughey y Woody Harrelson se reencuentran en el primer avance de Brothers, ya que Apple TV anunció que la serie de comedia de ocho episodios se estrenará el 23 de septiembre.

Creada por Lee Eisenberg, productor de The Office, “Brothers” está protagonizada por McConaughey y Harrelson interpretando versiones ficticias de sí mismos. La amistad de los coprotagonistas de True Detective se ve afectada cuando descubren un secreto de décadas: podrían ser hermanos.

La verdad sale a la luz en el rancho de Matthew en Austin, donde Woody ha llevado a su familia para un merecido descanso tras el fracaso de la boda de su hija. Según la sinopsis, "Mientras Woody pone el rancho patas arriba en busca de la verdad, Matthew se enfrenta a una crisis de identidad completamente diferente: una posible candidatura a gobernador de Texas. El resultado es una historia conmovedora, caótica y tremendamente divertida sobre la amistad, la familia, la fama y la difusa línea que separa el mito de la realidad".

Holland Taylor interpreta a la madre de McConaughey, Ma Mac, y el reparto coral también incluye a Natalie Martinez, Brittany Ishibashi, Nolan Almeida, Ella Grace Helton, Noah Carganilla, Highdee Kuan y Oona Yaffe .

¿Matthew McConaughey y Woody Harrelson son realmente hermanos?

La serie se basa en hechos reales de la legendaria amistad entre McConaughey y Harrelson. Desde hace tiempo circulan rumores de que podrían ser parientes, y en 2023, Harrelson confirmó que su padre tuvo una breve relación con la madre de McConaughey, lo que sugiere que él y el actor de Interstellar podrían ser medio hermanos. "No nos hemos hecho una prueba, pero muchas veces pienso: ¡Dios mío, qué parecido!", declaró Harrelson a la revista Esquire. "Lo que hace, lo que dice... simplemente su forma de ser. Llevo años sintiendo eso".

Los dos primeros episodios de Brothers se estrenarán el 23 de septiembre, seguidos de un episodio por semana, todos los miércoles hasta el 4 de noviembre. La serie es una producción de Paramount Television Studios para Apple TV. Eisenberg, McConaughey y Harrelson son productores ejecutivos junto con Natalie Sandy, David West Read, Trish Hofmann, Bill Bost, Jeremy Plager, Jason Winer, David Finkel y Brett Baer. Trent O'Donnell dirigió el episodio piloto y otros episodios.

Read fue el guionista original, showrunner y productor ejecutivo de Brothers antes de abandonar la serie por diferencias creativas. Eisenberg lo reemplazó al frente. La serie se anunció por primera vez en 2023 y sufrió varios retrasos en su producción.