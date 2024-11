Mauro Icardi y un polémico video con Wanda Nara: "Dos horas acosándome en mi domicilio"

En su cuenta personal de Instagram, el futbolista subió una sorpresiva e inentendible -dado el contexto- publicación, donde se ve a su ex pareja sentada en su domicilio, usando su celular y con un mate, con un texto acompañando: ''Pese a que mis abogadas me reten, quería hacer presente esto para defender mi persona públicamente después de tantas barbaridades dichas''.

wanda nara.jfif La historia que compartió Icardi donde se ve a Wanda en su domicilio.

El video de la polémica

Además de la historia, Icardi fue por más y publicó un video donde la filma a la empresaria, mientras ella lo sigue por el inmueble. De acuerdo a lo descrito por el jugador del Galatasaray, el registro fílmico fue anterior a la historia que publicó previamente.

En el video, Wanda le pregunta: ''¿Qué estás haciendo, por qué me filmás?'', riéndose. Y le agrega: ''No me estés filmando''. Luego, la modelo se sienta en el sillón junto a Icardi.

El comunicado de Icardi sobre la denuncia de Wanda

El jugador manifestó ayer que Wanda lo "expuso como un idiota" y se defendió a través de un comunicado en sus redes sociales.

"Es todo una exageración de Wanda. No ejercí ningún tipo de violencia. Es mi casa y también tengo derechos pero ella lleva todo a lo mediático, desvirtúa las cosas en favor de su propósito personal", le dijo el futbolista a un allegado al panelista Matías Vázquez, que le transmitió la información.

Sobre los chats que expuso Wanda, Mauro se mostró muy desilusionado: "Me expuso como un idiota ante todo el mundo cuando mostró mi mensaje, eso también es violencia psicológica".

Al llegar de Brasil, donde había pasado unos días con el cantante L-Gante, la mujer llegó su domicilio, y se encontró allí con Icardi, con quien había adquirido el departamento años atrás.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 721 del Código Civil y Comercial de la Nación: "Deducida la acción de nulidad o de divorcio, o antes en caso de urgencia, el juez puede tomar las medidas provisionales necesarias para regular las relaciones personales entre los cónyuges y los hijos durante el proceso de divorcio".

Nara e Icardi tienen dos hijas en común: Francesca e Isabella, y además la mediática ya tenía otros tres hijos varones, producto de su primer matrimonio con el también ex futbolista Maximiliano López: Valentino, Constantino y Benedicto.