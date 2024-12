Megadeth confirma que esta trabajando en un nuevo álbum

El decimoséptimo álbum de las leyendas del thrash metal será la continuación de "The Sick, The Dying and the Dead!" de 2022.

Megadeth está de vuelta en el estudio trabajando en un nuevo álbum. El decimoséptimo álbum de las leyendas del thrash metal será la continuación de "The Sick, The Dying and the Dead!" de 2022, pero aunque el líder Dave Mustaine ya está en el estudio, sus compañeros de banda aún no se han unido a él.