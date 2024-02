Javier Milei rechazó la invitación de Lali Espósito: "Soy una persona ocupada"

"No conozco otra cosa que no sea trabajar y así me gano siempre lo mío", disparó. Además defendió la cultura como fuente de trabajo para artistas y las actividades vinculadas a los shows. "La demonización de la cultura y las personas que la conforman no es el camino", añadió.

Milei volvió a cruzar a Lali Espósito: "Ella decidió usar su popularidad para mentir"

En una de sus últimas entrevistas, y cuando la polémica parecía ya terminada, el libertario volvió a cruzar a Lali Espósito y la llamó nuevamente "Lali Depósito". En esta oportunidad, el economista liberal aseguró que "ella (por Lali) decidió usar su popularidad para mentir".

"Lali Depósito. Es lo que representa. Es alguien que decidió jugar políticamente, decidió ensuciar y decidió usar su popularidad para mentirle a la gente", arremetió.

"La gran mayoría de sus recitales los hizo con el sector público y eso quiere decir que una sociedad con 50% de pobres, está llevándose la de los contribuyentes", agregó el Presidente en LN+.