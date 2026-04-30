El reality "The Apprentice" podría volver con Donald Trump Jr. como presentador en reemplazo de su padre + Seguir en









El actual presidente de Estados Unidos presentó el programa durante 186 episodios, de 2004 a 2015. Fue nominado a nueve premios Emmy durante su emisión.

Trump y su hijo Jr.

Según un informe publicado el miércoles por la noche por el Wall Street Journal, Amazon está considerando una posible nueva versión del reality de televisión The Apprentice (El Aprendiz), presentado por Donald Trump, para su plataforma Prime Video. Sin embargo, el periódico añadió que, en lugar del presidente, sería su hijo, Donald Trump Jr., quien estaría al frente del programa.

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De recibir luz verde, la nueva versión de The Apprentice sería el último intento de Amazon por poner a la familia Trump en el centro de atención. A finales de enero, Amazon estrenó Melania, un documental sobre la primera dama Melania Trump, durante las semanas previas a la segunda investidura presidencial de su esposo. Brett Ratner dirigió la película, que fue duramente criticada, pero logró batir el récord de mejor estreno para un largometraje documental en la última década, con una recaudación de u$s7 millones en Estados Unidos.

El Wall Street Journal citó a Mike Hopkins, director de Amazon MGM Studios, y a otros ejecutivos de Amazon como los principales impulsores del posible regreso de The Apprentice, señalando que Hopkins y su equipo "comenzaron a hablar internamente sobre la idea del reinicio a principios del año pasado, aproximadamente cuando Trump juraba su cargo para su segundo mandato, según algunas personas familiarizadas con las conversaciones".

De qué trata The Apprentice El programa seguía a un grupo de aspirantes a emprendedores que competían en una serie de desafíos que ponían a prueba su perspicacia para los negocios. Uno a uno, eran eliminados por capricho de Trump, quien, señalándolos con el dedo y con su característico ceño fruncido, les decía: “Están despedidos”, antes de que abandonaran la competencia.

El ganador de cada temporada obtenía la oportunidad de ser mentorizado por el propio Trump, quien, a través del programa, era retratado como un magnate de la industria omnisciente y todopoderoso. El futuro presidente presentó el programa durante 186 episodios, de 2004 a 2015. Fue nominado a nueve premios Emmy durante su emisión y dio lugar a varios programas derivados, como “El Aprendiz de las Celebridades” y “El Aprendiz: Martha Stewart”.