Metallica será la primera banda de heavy metal en tener una residencia en el Sphere de Las Vegas

Metallica confirmó que la banda estrenará su residencia “Life Burns Faster” en el Sphere de Las Vegas en octubre de este año.

La gira de ocho shows se llevará a cabo el 1 y 3, 15 y 17, 22 y 24, y 29 y 31 de octubre de 2026, y continuará la tradición del “No Repeat Weekend” que comenzó con el inicio en 2023 de la gira mundial M72 de la banda, sin canciones repetidas cada jueves y sábado durante el transcurso de la gira.

Embed - Metallica on Instagram: " LIFE BURNS FASTER We’re officially bringing our No Repeat Weekends to Sphere in Las Vegas this fall! October 1 & 3 October 15 & 17 October 22 & 24 October 29 & 31 Two-Night and Single-Night Tickets go on sale on Friday, March 6, beginning at 10 AM PT. There will be several ticket presale opportunities starting this week. Get all the info at Metallica.com. #Metallica #SphereVegas #LifeBurnsFaster #MetallicaSphere" View this post on Instagram Cómo serán los shows de Metallica en Las Vegas Según un comunicado, en la residencia en el Sphere de la banda "veremos clásicos en vivo y sorpresas que abarcan el catálogo de Metallica mejorado por las tecnologías inmersivas del lugar que permitirán a los fanáticos experimentar el sonido y la furia de la actuación en vivo de la banda en nuevas dimensiones experienciales.

“Ya sea que hayas visto a Metallica desde las alturas de un estadio o arena, en un concierto íntimo en un club o teatro o desde el famoso Snake Pit rodeado por el escenario M72 de 360 grados, la tecnología de Sphere, que incluye la pantalla LED de mayor resolución del mundo que envuelve, sobre y alrededor de la audiencia; Sphere Immersive Sound, que ofrece audio con una claridad y precisión inigualables a cada invitado; y la tecnología 4D multisensorial, presentarán una experiencia de Metallica completamente única y completamente nueva para todos los asistentes, incluidos [los miembros de la banda] James, Lars, Kirk y Robert”.

Lars Ulrich, cofundador y baterista de Metallica, comentó: "A los 12 segundos de la noche inaugural de Sphere con U2 en 2023, pensé: '¡Tenemos que hacerlo, es territorio completamente desconocido!'. Esta residencia nos da otra oportunidad de reinventar nuestra forma de interactuar con nuestros fans en directo. Estamos más que emocionados de compartir esto con el mundo dentro de seis meses, ¡y con muchísimas ganas de dar el siguiente paso!".