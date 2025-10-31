Mia McKenna-Bruce, Saoirse Ronan, Anna Sawai y Aimee Lou Wood se unen a las películas biográficas de los Beatles

Las cintas estarán protagonizadas por Paul Mescal como Paul McCartney, Barry Keoghan como Ringo Starr, Joseph Quinn como George Harrison y Harris Dickinson como John Lennon.

Las cintas se centrarán en cada beatle y estarán conectadas entre sí.

Sony Pictures confirmó oficialmente que Mia McKenna-Bruce , Saoirse Ronan , Anna Sawai y Aimee Lou Wood se suman a las películas biográficas de The Beatles que está preparando el director Sam Mendes .

McKenna-Bruce interpretará a la primera esposa de Ringo Starr , Maureen (Cox) Starkey, y Ronan a la primera esposa de Paul McCartney , Linda (Eastman) McCartney. Por otro lado Sawai interpretará a la esposa de John Lennon , Yoko Ono, y Wood a la primera esposa de George Harrison , Pattie Boyd.

Como se anunció previamente, "The Beatles — Un evento cinematográfico de cuatro películas" estará protagonizada por Paul Mescal como Paul McCartney, Barry Keoghan como Ringo Starr, Joseph Quinn como George Harrison y Harris Dickinson como John Lennon, y cada película contará la historia de un miembro diferente de la banda.

Maureen Cox fue una de las primeras fans de los Beatles y conoció a Ringo Starr en el Cavern Club en 1962. Su romance floreció rápidamente; se casaron en 1965 y tuvieron tres hijos juntos.

Linda Eastman era una fotógrafa célebre cuando conoció a Paul McCartney en 1967. Hubo una atracción instantánea, y McCartney dijo más tarde: "La primera vez que la vi, lo supe" .

John Lennon conoció a la artista japonesa Yoko Ono en una exposición de su obra en Londres. Aunque Lennon estaba casado en ese momento, se sintió inmediatamente intrigado por Yoko, y los dos finalmente se convirtieron en socios creativos inseparables durante el resto de su vida.

Pattie Boyd era una modelo exitosa cuando, en 1964, conoció a George Harrison en el set de la película de los Beatles A Hard Day's Night. Los dos comenzaron a salir y luego se casaron, y Boyd compartió el creciente interés de Harrison por el misticismo oriental.

"Maureen, Linda, Yoko y Pattie son cuatro figuras fascinantes y únicas por derecho propio", dijo Mendes en un comunicado. "Y estoy encantado de que hayamos logrado persuadir a cuatro de las mujeres más talentosas que trabajan en el cine hoy en día para que se unan a esta increíble aventura".