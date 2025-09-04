Paul Mescal dio detalles sobre las películas biográficas de The Beatles y reveló que se reunió con Paul McCartney







Sam Mendes está rodando cuatro próximas películas de los Beatles y, a principios de este año, se reveló que los Fab Four serán interpretados por Harris Dickinson, Mescal, Barry Keoghan y Joseph Quinn.

Paul Mescal y Paul McCartney.

Paul Mescal reveló que cantará él mismo en las próximas películas biográficas de The Beatles y que ha pasado tiempo con el miembro de la banda que interpretará, Paul McCartney.

Sam Mendes está rodando cuatro próximas películas de los Beatles y, a principios de este año, se reveló que los Fab Four serán interpretados por Harris Dickinson, Mescal, Barry Keoghan y Joseph Quinn. Dickinson interpretará a John Lennon, Keoghan a Ringo Starr y Quinn a George Harrison.

Qué dijo Paul Mescal sobre su preparación para interpretar a Paul McCartney Todas las películas se estrenarán en abril de 2028 y Mendes las ha descrito como "maratonicas". En una nueva entrevista con IndieWire, Mescal reveló más detalles sobre el proyecto.

Al preguntarle si conoció al verdadero McCartney, Mescal respondió: "Sí, sí. Es un hombre extraordinario, me encanta pasar tiempo con él; es una locura decir que he pasado tiempo con él, y mucho menos interpretarlo". Al preguntarle si cantará él mismo, confirmó: "Sí, sí, absolutamente sí".

En mayo, Barry Keoghan, compañero de reparto de Mescal, habló sobre su encuentro con Ringo Starr antes de interpretar al baterista en las películas . Al describir los nervios que sintió al conocer a la leyenda, el irlandés dijo: "Cuando hablaba con él, no podía ni mirarlo. Estaba nervioso, como ahora mismo. Pero él me dijo: 'Puedes mirarme'", recordó. "Mi trabajo es observarlo, captar sus gestos y estudiarlo. Quiero humanizarlo y transmitirle sentimientos, no solo imitarle".

Sin embargo, no todos los castings han sido bien recibidos. La hermana de Lennon, Julia Baird, habló en abril sobre la posibilidad de que Dickinson interpretara a su difunto hermano , afirmando que creía que un actor de Liverpool debería interpretarlo. "Nadie más puede conseguir esa entonación de Liverpool", dijo, "nadie".