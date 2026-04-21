"Michael" llega a los cines: qué dicen las primeras reacciones sobre la película biográfica de Michael Jackson

La película dirigida por Antoine Fuqua está protagonizada por Jaafar Jackson sobrino del cantante e hijo de Jermaine Jackson.

Las primeras reacciones a la esperadísima película biográfica de Michael Jackson , titulada Michael , han llegado a las redes sociales tras su estreno en Estados Unidos el lunes por la noche en Los Ángeles, con un elenco repleto de estrellas.

La película dirigida por Antoine Fuqua tuvo su estreno mundial en Berlín el 10 de abril, pero la reacción de la prensa estadounidense en redes sociales ha sido limitada. Las críticas completas de Michael se publicarán el 22 de abril, y la película se estrenará en cines de todo el mundo el 24 de abril, en el caso de Argentina será un día antes.

La película de Lionsgate, cuyo desarrollo ha sido muy largo, cuenta con los derechos para usar la música de Jackson y está producida por Graham King , el hombre detrás de la película biográfica de Freddie Mercury y Queen , ganadora de cuatro premios Oscar, Bohemian Rhapsody , que recaudó la impresionante cifra de 911 millones de dólares en la taquilla mundial.

La primera película biográfica oficial del fallecido Michael Jackson, titulada Michael, narra la historia del fenómeno musical desde sus inicios en Motown, actuando con sus hermanos en los Jackson 5, hasta su consagración como solista. Se ha especulado mucho sobre si la película incluirá los aspectos más controvertidos de la singular vida de Jackson.

Michael está protagonizada por Jaafar Jackson (sobrino del cantante e hijo de Jermaine Jackson ), quien interpreta al cantante durante su transición de miembro de una popular banda juvenil a solista que marcó una época y conquistó al mundo. El joven Michael es interpretado por Juliano Krue Valdi .

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El reparto también incluye a Colman Domingo como Joe Jackson, el padre de Michael; Nia Long como Katherine Jackson, la madre de Michael; y Miles Teller como John Branca, abogado y representante del mundo del espectáculo.

Lauren Farrier interpreta a la ejecutiva musical Suzanne de Passe, Kendrick Sampson interpreta al legendario productor Quincy Jones, Larenz Tate interpreta al todopoderoso jefe de Motown, Berry Gordy, Liv Symone interpreta a la cantante Gladys Knight y Kevin Shinick interpreta a la leyenda de la televisión Dick Clark.

Qué dicen las primeras reacciones sobre la película biográfica de Michael Jackson

"#MichaelMovie es la mejor biopic musical que he visto en mi vida, y es apropiada para, posiblemente, el mejor intérprete de todos los tiempos. Lo que diferencia a esta película es el hecho de que Jaafar es LITERALMENTE MICHAEL. Es una locura. Filmada de manera espectacular, interpretada bellamente, pero la música es el legado. Bendícete, Michael", escribieron desde Jones Vibes

"#michaelmovie es fácilmente una de las biopics más entretenidas en la memoria reciente. Jaafar Jackson es una revelación irreal, encarnando a este ícono de la música en todas las formas imaginables. Las secuencias musicales vibran, Domingo es una fuerza de la naturaleza desbocada, y decir que complacerá a los fans del rey del pop es un eufemismo inmenso. Puede ser demasiado superficial y formulaico para su propio bien a veces, pero no hay forma de negar el valor de entretenimiento que este trae", escribió Tom Chatalbash.

No todas las reseñas fueron positivas, también hubo espacio para las críticas:

Daniel Howat de Next Best Pictures escribió en sus redes "Jaafar Jackson es tremendo en MICHAEL, logrando de verdad que olvides que no es el auténtico. Una actuación fuera de serie. El resto de la película es tan genérica como puede ser. Los fans amarán las actuaciones musicales, pero lamentablemente no hay humanidad detrás de ellas".

"Normalmente disfruto de una buena biopic musical, pero *Michael* es tan aburrida y monótona, tal vez porque ya conocemos la historia de MJ y esto es prácticamente el show de Colman Domingo... solo para los fans acérrimos", fue el comentario de Edward Douglas de The Weekend Warrior Show.

"#MichaelMovie es otra biopic formulaica que está más interesada en lanzarte la mayor cantidad de canciones posible que en explorar a sus personajes centrales de una manera significativa. Jaafar Jackson hace un buen trabajo en el papel principal y los momentos de actuación son emocionantes, pero no hay realmente nada aquí que no hayamos visto antes", aseguró Adam Patla de Chicago Critics Film Festival.