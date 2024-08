Michael Madsen fue arrestado por una denuncia de violencia doméstica

Michael Madsen y el cine de Quentin Tarantino

Madsen es mejor conocido por sus apariciones regulares en las películas de Quentin Tarantino, quizás más notablemente como Mr. Blonde en Reservoir Dogs de 1992, en la que baila memorablemente "Stuck In The Middle With You" de Stealers Wheel mientras mutila la oreja de un oficial de policía capturado.

Madsen reveló más tarde que casi rechazó ese papel porque no quería que su coprotagonista Tim Roth le disparara. “Pensé: ‘Oye, ¿quién es Tim Roth?’”, dijo. “Dejaría que Harvey Keitel me matara, pero no voy a dejar que Tim Roth me mate”.

El actor también es conocido por sus papeles en Kill Bill: Volumen 2, Los odiosos ocho, Thelma y Louise, Liberen a Willy, Donnie Brasco y Sin City.

En febrero de 2022, Madsen fue arrestado en su casa alquilada de Malibú por allanamiento , luego de que el dueño de la propiedad llamara a la policía a la residencia porque había detenido al actor en un arresto ciudadano.

Esto ocurrió un mes después del fallecimiento del hijo de Madsen, Hudson, de 26 años, quien murió en un presunto suicidio en la isla de Oahu, Hawaii.

Al hablar sobre la muerte de su hijo al LA Times , Madsen dijo: "Estoy en shock porque mi hijo, con quien hablé hace unos días, dijo que estaba feliz; mi último mensaje de texto fue 'Te amo papá'".