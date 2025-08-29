Miguel Mateos suma una nueva fecha en el Movistar Arena: cuándo y dónde conseguir las entradas

Mateos estará cerrando su exitosa gira por el 40 aniversario de su emblemático álbum en vivo “Rockas Vivas” con un show imperdible.

Por éxito absoluto y a pedido del público Miguel Mateos estará cerrando su exitosa gira por el 40 aniversario de su emblemático álbum en vivo “Rockas Vivas” con un show imperdible el día sábado 6 de diciembre a las 20:00hs en el Movistar Arena (Humboldt 450).

El pasado 3 de julio Mateos agotó con varias semanas de anticipación todas las localidades del Movistar Arena y fue sin dudas uno de los show del año, con una increíble puesta de escena y luces y un sonido demoledor y preciso.

En 2025 se presentó con este espectáculo en Chile y en gran parte de Argentina con entradas agotadas. Hará un total de 24 conciertos en nuestro país y también visitará Perú y Uruguay.

Mateos es uno de los músicos más importantes e influyentes del continente, sus canciones han sido una fuente de inspiración para generaciones de músicos alrededor del mundo.

"Rockas Vivas" es considerado uno de los mejores álbumes en vivo de la historia del rock argentino y fue editado en 1985. Ése fue el año de la explosión del rock y pop nacional, en plena recuperación democrática. “Rockas Vivas” se convirtió en un extraordinarioéxito comercial y artístico tanto en Argentina, como también en toda Latinoamérica.

La presentación del álbum en agosto de 1985 con 4 fechas agotadas en el Luna Park marcó un hito de convocatoria para un artista de rock argentino. “Rockas Vivas” sigue siendo hoy, uno de los discos más vendidos de la historia del rock nacional con más de 500.000 copias.Canciones como “Perdiendo el control”, “Va por vos, para vos”, “Tirá para arriba”, “Un poco de satisfacción”, “Un gato en la ciudad” y “En la cocina (Huevos)” se convirtieron en himnos de varias generaciones hasta la actualidad.