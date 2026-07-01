Tan solo un mes después de que Cyrus fuera inmortalizada con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, Mattel presentó la "Muñeca Barbie Signature de Miley Cyrus".

Miley Cyrus hizo realidad un sueño. Tan solo un mes después de que Cyrus fuera inmortalizada con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood , Mattel ha presentado la "Muñeca Barbie Signature de Miley Cyrus" .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La muñeca de Cyrus "celebra el sonido transformador y la huella cultural que ha dejado como música, actriz y defensora de la autoexpresión ", según un comunicado de prensa de Mattel compartido por el portal Billboard.

"Estoy obsesionada", dijo Cyrus. "¡Me encanta! Todos los detalles fueron tan cuidados y tan importantes. Cada pequeño elemento de este diseño fue un sueño, desde la forma del zapato, el look, la chaqueta de cuero, el cinturón, el peinado, las gafas de sol."

La cantante afirmó que todo en la creación tenía un "propósito", incluido el detalle del micrófono de la muñeca.

"Para mí era muy importante que la música siguiera siendo mi prioridad y mi propósito, por lo que tener este micrófono representa no solo la música, sino también el uso de mi voz ", explicó Cyrus.

Miley Cyrus presentó su propia Barbie

La ganadora del Grammy compartió su colección de Barbie en un video en Instagram y TikTok , capturando el momento en que agregó su propia muñeca a la colección.

"Barbie representa un sueño personal mío. Es algo que nunca dejaré de apreciar, ya que evoluciona conmigo", escribió Cyrus en el pie de foto.

View this post on Instagram

Al recordar sus vivencias infantiles jugando con muñecas Barbie, Cyrus rememoró cómo les trenzaba el pelo y les cambiaba la ropa.

"Como adulta, atesoro mi colección y nunca la saco de la caja", dijo Cyrus. "Tener mi Barbie en mis manos es como cerrar un ciclo".

"Ahora tienes un pedacito de mí y cada vez que la abraces, espero que recuerdes que te apoyo para que también persigas tus propios sueños. Mi Barbie, vestida con un diseño exclusivo de Alaïa para Golden Burning Sun, ya está disponible. Besos, Miley", escribió Cyrus en la descripción.