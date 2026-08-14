Matthew McConaughey reveló que rechazó protagonizar la serie de The Last of Us: "No era para mí" + Agregar ámbito en









Estrenada en 2023, la aclamada adaptación de HBO de la popular franquicia de videojuegos The Last of Us está protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey.

McConaughey pudo haber interpretado el papel que hizo Pedro Pascal.

Matthew McConaughey reveló que le propusieron protagonizar la adaptación televisiva de HBO de The Last of Us, pero rechazó el papel.

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Estrenada en 2023, la aclamada adaptación de HBO de la popular franquicia de videojuegos The Last of Us está protagonizada por Pedro Pascal como el rudo contrabandista Joel y Bella Ramsey como su "hija adoptiva" Ellie, quienes recorren los Estados Unidos devastados por el apocalipsis. La primera temporada narró la historia del juego original, mientras que la segunda se inspiró en The Last of Us Parte 2.

Matthew McConaughey y la razón detrás de su rechazo a The Last of Us En una nueva entrevista en el podcast Happy Sad Confused, McConaughey reveló que el showrunner de The Last of Us, Craig Mazin, le presentó el proyecto cuando aún estaba en una fase temprana de desarrollo, pero él lo rechazó.

“En ese momento no estaba actuando realmente. Estaba más enfocado en escribir y en buscar papeles de liderazgo. [Craig Mazin] estaba muy entusiasmado. The Last of Us era muy buena, pero no era para mí en ese momento. No sé qué habría sido para mí…”, explicó McConaughey, señalando que las series de televisión exitosas suelen ocupar años de la carrera de un actor. “¿Quiero que sea así?”

En 2023, Mazin dio su versión de los hechos : “Sí hablé con Matthew [sobre interpretar a Joel]. No puedo decir que fuera algo serio. Fue más bien un ‘Oye, aquí hay algo de lo que podemos hablar’. Es un actor increíble y estoy seguro de que habría sido genial. Pero habría sido diferente, y me gusta más la versión que hicimos [con Pedro Pascal]”.

La tercera temporada de The Last of Us se estrenará el año que viene, pero se desconoce si habrá más. Mazin había dicho anteriormente que cuatro temporadas le parecían un buen número. Tras el final de la segunda temporada, afirmó que era imposible completar la historia con una sola temporada más, pero los directivos de HBO han sugerido que la trama deberá concluir con una tercera y última temporada.