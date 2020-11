Miley Cyrus y Dua Lipa presentaron "Prisoner", una colaboración musical cargada de sangre y seducción

“Prisionero, encerrado. No puedo sacarte de mi mente. Dios sabe que lo intenté un millón de veces, ¿por qué no podés dejarme ir?”, dice el estribillo del tema interpretado por dos de las estrellas más importantes de la música internacional.

Además, al concluir, el videoclip tiene una placa con una dedicatoria para sus ex parejas: “In loving memory of all my exes: Eat shit" (En recuerdo cariñoso a todos mis ex: Coman mierda).

El mismo se estrenó en YouTube hace menos de 15 horas, pero el tema ya cuenta con más de cuatro millones de reproducciones y sigue escalando. Moscas, arañas, corazones y sangre adornan esta cinta en donde la sexualidad se expresa sin ningún tipo de censura.

Prisoner es el segundo single de Plastic Hearts tras Midnight Sky, y el remix de dicho tema junto a Stevie Nicks, quien fuera vocal del grupo Fleetwood Mac.